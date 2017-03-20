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Робоавтобус и экзоскелет показали на выставке в Ганновере

20.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Робот-автобус, который был показан в Ганновере, может возить пассажиров без водителя. Для демонстрации возможностей автобуса в выставочном центре была организована отдельная площадка.

На этой же выставке было представлено устройство, дающее возможность ходить людям даже с самыми серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Экзоскелет был создан компаниями Ekso Bionics и Vodafone, он управляется пользователем при помощи двух кнопок и перемещения веса.

"Если я переношу вес направо, то делаю шаг правой ногой, и наоборот", — рассказал страдающий параличом Себастьян Эрхард после того, как пешком преодолел дистанцию в несколько метров при помощи экзоскелета.

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RUPTLY
© RUPTLY.
Экзоскелет на выставке в Ганновере

Похожие на представленный в Ганновере экзоскелет в настоящее время используются и в России. Так в одном их центров в подмосковном Серпухове с начала года стартовала реабилитационная программа для людей с ограниченными возможностями, в рамках которой они учились ходить при помощи механических костюмов.

А в августе 2016 года появилось сообщение о жителе Архангельска, который, будучи прикованным к инвалидной коляске около 10 лет, благодаря экзоскелету смог пройти вокруг алтаря на собственной церемонии венчания.

 
 
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