В минской галерее "Дом картин" работает выставка — "Путь в Шамбалу". Экспозиция такого рода в Беларуси еще никогда не выставлялась.

Корреспондент Sputnik попытался с помощью куратора выставки искусствоведа Никиты Монича понять, что такое сакральное буддийское искусство.

"Выставка имеет и второе название — "Иконы буддизма из огня коммунизма", — рассказал востоковед. По его словам, коллекция собрана из чудом уцелевших предметов буддистского культа, которые фактически были спасены из огня во время атеистических гонений на веру коммунистами.

Экспозиция представлена двумя основными направлениями искусства: бронзовой скульптурой и живописью — буддистскими тангка, которые в некотором роде напоминают иконы.

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Выставка "Путь в Шамбалу" в Доме картин работает до 16 апреля с 12-ти до 21 часа с четверга по воскресенье. По вторникам можно попасть на экскурсию востоковеда Никиты Монича, а по четвергам послушать курс лекций по искусству и истории буддизма. Кроме того, организаторы обещают найти путь к сердцу каждого ребенка — по выходным на выставке можно послушать буддийские сказки.