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Видеоэкскурсия с Никитой Моничем: простым языком о буддизме

20.03.2017 20:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минской галерее "Дом картин" работает выставка — "Путь в Шамбалу". Экспозиция такого рода в Беларуси еще никогда не выставлялась.

Корреспондент Sputnik попытался с помощью куратора выставки искусствоведа Никиты Монича понять, что такое сакральное буддийское искусство.

Видеоэкскурсия с Никитой Моничем: простым языком о буддизме
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Путь в Шамбалу: в Минске представлена коллекция святынь буддизма

"Выставка имеет и второе название — "Иконы буддизма из огня коммунизма", — рассказал востоковед. По его словам, коллекция собрана из чудом уцелевших предметов буддистского культа, которые фактически были спасены из огня во время атеистических гонений на веру коммунистами.

Экспозиция представлена двумя основными направлениями искусства: бронзовой скульптурой и живописью — буддистскими тангка, которые в некотором роде напоминают иконы.

Что общего у индийского бога Индры и героя древнегреческих мифов Геракла или какая художественная техника буддийских мастеров могла привлечь Хаима Сутина, легко узнать из нашей видеоэкскурсии.

Выставка "Путь в Шамбалу" в Доме картин работает до 16 апреля с 12-ти до 21 часа с четверга по воскресенье. По вторникам можно попасть на экскурсию востоковеда Никиты Монича, а по четвергам послушать курс лекций по искусству и истории буддизма. Кроме того, организаторы обещают найти путь к сердцу каждого ребенка — по выходным на выставке можно послушать буддийские сказки.

 
Теги: Минск
 
 
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Любители восточного искусства имеют уникальную возможность увидеть частную коллекцию буддистского сакрального искусства. Смотрите на видео, как искусствовед...

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