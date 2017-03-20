



Мы привыкли считать, что белорусы – народ толерантный. Однако персонально о себе так может сказать довольно мало наших соотечественников.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Тест на гражданственность», презентованного на минувшей неделе в Минске международной некоммерческой организацией Pact. Исследование базировалось на данных общенационального опроса, проведенного компанией САТИО в июле 2016 года в Беларуси.

Как гласит Википедия толерантность – это социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Согласно проведенному опросу, толерантность находится на втором месте (после законопослушности) среди ценностей, присущих белорусам по мнению респондентов. О данной «белорусской» черте заявили 32% опрошенных. В то же время лично для респондентов толерантность по важности находится на последнем месте после уважения человеческой жизни, прав человека, законопослушности, личной свободы, порядка и безопасности, а также демократичности. О важности толерантности персонально для себя сообщило лишь 5,9% опрошенных.





О том, что белорусы не слишком толерантные свидетельствуют и ответы на вопрос о том, с кем белорусские граждане желают жить по соседству.

Так всего 24,9% респондентов готовы соседствовать с представителями другой расы/национальности, лишь 21% согласен жить рядом с иностранными рабочими, только 17,8% готовы жить по соседству с иммигрантами и всего 6,8% - с ВИЧ-инфицированными.





Неожиданными оказались и ответы на вопрос об отношении к иностранцам. Положительно ко всем жителям других стран относится 22,6% белорусов. Негативно относится ко всем иностранцам 7,3% опрошенных. «Мне все равно» - ответил 21,4% респондентов.

Больше всего опрошенных (39%) предпочли ответ: «К некоторым иностранцам я отношусь положительно, а к некоторым – отрицательно, в зависимости от национальности».

Таким образом, толерантность белорусов – это нечто весьма избирательное и скорее является мифом, чем реальной чертой, присущей нашим соотечественникам.