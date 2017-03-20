



Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов.

В уголовно-исполнительной системе работают 14 предприятий, 4 филиала и мастерские. В основном осужденные заняты деревообработкой – делают доски и мебель, а также изготавливают металлические изделия типа труб и сэндвич-панелей, шьют форму и обувь милиции и многое другое.

Данные организации также оказывают «услуги» – трудоустраивает заключенных по запросам предприятий и ИП.

Почти у каждого из 14 предприятий есть свой сайт. Среди прочего, сайты используются для работы с дебиторской задолженностью – актуальная информация по должникам вывешена практически на каждом из них.

Так, по 10 предприятиям уголовно-исполнительной системы, которые предоставили информацию на начало марта 2017 года, просроченная дебиторская задолженность составляет 8,4 млн рублей.

Предприятие Просроченная дебиторка, тыс. рублей Самый большой должник ИК N° 2 г.Бобруйска

4 621 «Могилеввторчермет» Филиал ИК №2 12,9 Могилевский ДСК ГП "№ 4" 218,6 Минский моторный завод Исправительное учреждение №5* 310,4 Стройтрест 33 ИК 8-Поиск 511,6 МАЗ Одиннадцать** 310,5 Гродненское Облпотребобщество ИК 13 - Березвечье 393, 5 «ДорТехСтрой» ГП Пятнадцать 476 Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов ИК 20 664,4 «Беларускабель» ЛТП №1 918,4 «Гомсельмаш» Итого 8 437

*Данные за январь 2017

**Данные за апрель 2016

Больше всего контрагенты задолжали Исправительной колонии N° 2 г. Бобруйска – 4,6 млн рублей (2,4 млн долларов). В этой колонии есть собственное производство, на котором изготавливают разного рода продукцию: от досок и гвоздей до хлеба и нашивок на погоны.

У предприятия целых 215 должников. Самые крупные из них: "Могилеввторчермет", "Могилевхимволокно", "Регата ЛТД", "Бобруйскагромаш", "Дормашэкспо", Кличевский и Осиповичский лесхозы.

Предприятие пояснило, какие меры принимает по взысканию дебиторки – в основном это оформление претензий либо взаимозачет. С шестью предприятиями идет разбирательство в суде: Бобруйский грузовой автомобильный парк № 1, Бобруйский завод железобетонных конструкций, Строительный трест № 13, ООО "Энерджи Бай", СПК "Колхоз им. Ал. Невского" и СПК "Колхоз им. Дзержинского".

Информация по делу

В июне прошлого года начальник Департамента Сергей Дорошко заявлял, что подчиненные ему предприятия сработали в убыток. По итогам 2015 года превышение расходов над доходами составило более 3,95 млрд рублей старыми.

Отметим, что каждый год указом президента формируется внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний. В 2017 году его бюджет утвержден на уровне 1,2 млн рублей.