﻿ Сколько задолжали белорусским тюрьмам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

21.03.2017 00:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов.

В уголовно-исполнительной системе работают 14 предприятий, 4 филиала и мастерские. В основном осужденные заняты деревообработкой – делают доски и мебель, а также изготавливают металлические изделия типа труб и сэндвич-панелей, шьют форму и обувь милиции и многое другое.

Данные организации также оказывают «услуги» – трудоустраивает заключенных по запросам предприятий и ИП.

Почти у каждого из 14 предприятий есть свой сайт. Среди прочего, сайты используются для работы с дебиторской задолженностью – актуальная информация по должникам вывешена практически на каждом из них.

Так, по 10 предприятиям уголовно-исполнительной системы, которые предоставили информацию на начало марта 2017 года, просроченная дебиторская задолженность составляет 8,4 млн рублей.

Предприятие

Просроченная дебиторка, тыс. рублей

Самый большой должник

ИК N° 2 г.Бобруйска


4 621

«Могилеввторчермет»

Филиал ИК №2

12,9

Могилевский ДСК

ГП "№ 4"

218,6

Минский моторный завод

Исправительное учреждение №5*

310,4

Стройтрест 33

ИК 8-Поиск

511,6

МАЗ

Одиннадцать**

310,5

Гродненское Облпотребобщество

ИК 13 - Березвечье

393, 5

 «ДорТехСтрой»

ГП Пятнадцать

476

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

ИК 20

664,4

«Беларускабель»

ЛТП №1

918,4

«Гомсельмаш»

Итого

8 437

*Данные за январь 2017

**Данные за апрель 2016

Больше всего контрагенты задолжали Исправительной колонии N° 2 г. Бобруйска – 4,6 млн рублей (2,4 млн долларов). В этой колонии есть собственное производство, на котором изготавливают разного рода продукцию: от досок и гвоздей до хлеба и нашивок на погоны.

У предприятия целых 215 должников. Самые крупные из них: "Могилеввторчермет", "Могилевхимволокно", "Регата ЛТД", "Бобруйскагромаш", "Дормашэкспо", Кличевский и Осиповичский лесхозы.

Предприятие пояснило, какие меры принимает по взысканию дебиторки – в основном это оформление претензий либо взаимозачет. С шестью предприятиями идет разбирательство в суде:  Бобруйский грузовой автомобильный парк № 1, Бобруйский завод железобетонных конструкций, Строительный трест № 13, ООО "Энерджи Бай", СПК "Колхоз им. Ал. Невского" и СПК "Колхоз им. Дзержинского".

Информация по делу

В июне прошлого года начальник Департамента Сергей Дорошко заявлял, что подчиненные ему предприятия сработали в убыток. По итогам 2015 года превышение расходов над доходами составило более 3,95 млрд рублей старыми.

Отметим, что каждый год указом президента формируется внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний. В 2017 году его бюджет утвержден на уровне 1,2 млн рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Многократный чемпион мира Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика