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В Беларуси подорожают некоторые почтовые услуги

21.03.2017 07:45 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 февраля изменяются тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Об этом говорится в постановлении МАРТ от 10 марта № 19, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Повышаются фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физлиц. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,36 до 0,42 рубля.

Для ИП и юрлиц также вырастут тарифы на пересылку внутренних простых отправлений письменной корреспонденции. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,3 до 0,35 рубля.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси повышаются фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования.

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