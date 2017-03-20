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В Беларуси подорожают некоторые почтовые услуги
В Беларуси с 1 февраля изменяются тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Об этом
Повышаются фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физлиц. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,36 до 0,42 рубля.
Для ИП и юрлиц также вырастут тарифы на пересылку внутренних простых отправлений письменной корреспонденции. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,3 до 0,35 рубля.
Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
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В Беларуси повышаются фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования.
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