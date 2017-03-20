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Астропрогноз: 3 года мирового кризиса и новая реальность в 2020 году

21.03.2017 08:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новую геополитическую, идеологическую и общечеловеческую среду традиционно формируют парады планет и соединение Сатурна с Юпитером, которое и определяет развитие на долгосрочный 20-летний период, рассказала на радио Sputnik Беларусь астролог Светлана Драган.

По словам астролога, именно такое соединение в 2020 году повернет все процессы цивилизации в другую сторону. Но прежде, чем это произойдет, нам предстоят три сложных года", — говорит астролог.

Согласно астропрогнозу, уже с середины осени 2017 года Юпитер, который определяет понятия идеи, веры, религии и авторитета, перейдет в зону, связанную с полным разрушением прежних ценностей — исторических, политических, идеологических и религиозных. Это своего рода катарсис, который человечеству предстоит пережить и возродиться с новым пониманием веры.

"Текущий год обусловит достаточно жесткие обстоятельства, власть денег станет еще более серьезной. Возможен даже тоталитаризм с военным оттенком. Военные веяния и игнорирование всего, что раньше было важным и ценным, будет очевидно бросаться в глаза. Будут наблюдаться авторитарность и отсутствие свободы воли у большинства", — рассказала Драган.

Параллельно, по словам астролога, будут происходить природные и даже чудесные явления, которые убедят человечество в существовании неких справедливых "высших сил".

"В 2018 году, ближе к маю, поменяет свое место Уран, который заведует новыми технологиями. Мы вдруг начнем понимать, что у нас есть ключи от пространства и времени, но поскольку власть еще будет достаточно жесткой, бытовую свободу сразу это не откроет. Скорее, это принесет попытку использовать достижения не самым лучшим образом", — сообщила Драган.

Астропрогноз: 3 года мирового кризиса и новая реальность в 2020 году
© Фото: из личного архива Светланы Драган
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Далее, по словам астролога, 2019 год будет развивать тенденцию строительства. Если речь зайдет о создании новых жестких экономических структур, то они впоследствии окажутся нежизнеспособны.

Вероятно, в 2019 году начнется некое масштабное подземное строительство, которое может стать опасным в глобальном плане. Возможен и мощный взрыв, который будет оправдываться экономической необходимостью.

"После всех перипетий наступит 2020 год, который начнет все серьезно менять после неверно взятого экономического и политического вектора. Поиск нового фундамента веры будет продолжаться, и на этом пути появится некий лидер или новое яркое течение, не очень созвучное реальности", — сказала астролог.

После драматичного кризиса, соединение Сатурна с Юпитером в 2020 году все-таки определит экономику и попытку строить идею и политику в мире на взаимных и равноценных началах.

"Не исключено, что в поиске этого направления нам могут помочь извне, ведь территория Водолея, на которой все будет происходить, связана с космическим прорывом и внешней помощью. Это совершенно новый взгляд на технические и человеческие возможности и на свободу сознания. И весь этот прорыв связан с территорией постсоветского пространства", — сказала Драган.

Прогноз от популярного российского астролога Светланы Драган слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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