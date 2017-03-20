МИНСК, 21 мар — Sputnik. Токио подтвердил участие в крупнейших с 1945 года военных морских учениях с США, Великобританией и Францией, направленных против расширения военной активности Китая, передает во вторник агентство "Киодо" .

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в Париже переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом. Японский премьер назвал "событием глубокой важности" участие Поднебесной в четырехсторонних учениях. Ранее СМИ окрестили эти учения крупнейшей демонстрацией военно-морской мощи в регионе после Второй мировой войны.

По информации японских СМИ, учения с высадкой на берег планируются во вторую и третью недели мая в западной части Тихого океана на Марианских островах, чтобы сдержать военное присутствие в регионе Китая. Япония, а также ряд других стран опасаются, что активность Пекина угрожает там безопасности и свободному передвижению судов.

Франция, как ожидается, направит на учения крупный крейсер типа "Мистраль". В апреле, по словам Абэ, в Японии ожидают прибытия французской учебной эскадрильи.

Японский лидер заявил, что разделяет с Олландом мнение о том, что Индийский и Тихий океаны принадлежат мировому сообществу и нуждаются в поддержании свободы для мореходства.