Весной часто хочется разнообразить повседневный рацион и включить в пищу полезные овощные блюда. Так, чтобы и вкусно было, и для фигуры в радость.

Когда свежие овощи еще не появились на прилавках, нельзя забывать о замороженных — цветная капуста и брокколи также хранят в себе немало витаминов. Из этих ингредиентов мы и предлагаем приготовить вкусную запеканку — на радость себе и своему организму.





Нам понадобится:

300 г цветной капусты 200 г брокколи 100 г сыра 20 г сливочного масла 2 ст. л. муки 250 мл сливок Соль, перец по вкусу Панировочные сухари для посыпки













Как готовить?

Цветную капусту и брокколи отварить в подсоленной воде в течение 10−15 минут. Слить воду. Сливочное масло растопить в маленькой кастрюле с толстыми стенками на среднем огне, небольшими порциями добавить муку, постоянно помешивая деревянной ложкой. Сливки подогреть и добавить к маслу с мукой, не переставая помешивать соус. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить до тех пор, пока масса не начнет загустевать. Затем выключить. Сыр натереть на крупную терку. Большую часть сыра всыпать в соус. Перемешать. Разогреть духовку до 190 градусов. В емкость для запекания выложить цветную капусту и брокколи. Залить соусом, посыпать оставшимся сыром и панировочными сухарями. Поместить в духовку и запекать 30 минут до готовности.

Приятного аппетита и богатой на витамины весны!