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Готовим вкусный ужин, который не навредит фигуре

21.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Весной часто хочется разнообразить повседневный рацион и включить в пищу полезные овощные блюда. Так, чтобы и вкусно было, и для фигуры в радость.

Когда свежие овощи еще не появились на прилавках, нельзя забывать о замороженных — цветная капуста и брокколи также хранят в себе немало витаминов. Из этих ингредиентов мы и предлагаем приготовить вкусную запеканку — на радость себе и своему организму.


Нам понадобится:

  1. 300 г цветной капусты
  2. 200 г брокколи
  3. 100 г сыра
  4. 20 г сливочного масла
  5. 2 ст. л. муки
  6. 250 мл сливок
  7. Соль, перец по вкусу
  8. Панировочные сухари для посыпки




Как готовить?

  1. Цветную капусту и брокколи отварить в подсоленной воде в течение 10−15 минут. Слить воду.
  2. Сливочное масло растопить в маленькой кастрюле с толстыми стенками на среднем огне, небольшими порциями добавить муку, постоянно помешивая деревянной ложкой.
  3. Сливки подогреть и добавить к маслу с мукой, не переставая помешивать соус. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить до тех пор, пока масса не начнет загустевать. Затем выключить.
  4. Сыр натереть на крупную терку. Большую часть сыра всыпать в соус. Перемешать.
  5. Разогреть духовку до 190 градусов.
  6. В емкость для запекания выложить цветную капусту и брокколи. Залить соусом, посыпать оставшимся сыром и панировочными сухарями.
  7. Поместить в духовку и запекать 30 минут до готовности.

Приятного аппетита и богатой на витамины весны!

 
 
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Готовим вкусную запеканку - на радость себе и своему организму.

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