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Готовим вкусный ужин, который не навредит фигуре
Весной часто хочется разнообразить повседневный рацион и включить в пищу полезные овощные блюда. Так, чтобы и вкусно было, и для фигуры в радость.
Когда свежие овощи еще не появились на прилавках, нельзя забывать о замороженных — цветная капуста и брокколи также хранят в себе немало витаминов. Из этих ингредиентов мы и предлагаем приготовить вкусную запеканку — на радость себе и своему организму.
Нам понадобится:
Как готовить?
Приятного аппетита и богатой на витамины весны!
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Готовим вкусную запеканку - на радость себе и своему организму.
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