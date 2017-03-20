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Новым председателем правления «Беларусбанка» назначен Виктор Ананич. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новым главой «Беларусбанка» стал Виктор Ананич Новым председателем правления «Беларусбанка» назначен Виктор Ананич. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», — рассказали в пресс-службе.Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем местные СМИ.Ранее участники финансового рынка называли Виктора Ананича главным претендентом на пост руководителя крупнейшего коммерческого банка страны.В пятницу, 17 марта, стало известно, что специальная квалификационная комиссия Нацбанка одобрила Виктора Ананича на пост руководителя и члена правления банка.Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон, пишет