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Новым главой «Беларусбанка» стал Виктор Ананич

21.03.2017 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Новым главой «Беларусбанка» стал Виктор Ананич

фото: bobruisk.ru

Новым председателем правления «Беларусбанка» назначен Виктор Ананич. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», — рассказали в пресс-службе.
Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем местные СМИ.
Ранее участники финансового рынка называли Виктора Ананича главным претендентом на пост руководителя крупнейшего коммерческого банка страны.
В пятницу, 17 марта, стало известно, что специальная квалификационная комиссия Нацбанка одобрила Виктора Ананича на пост руководителя и члена правления банка.
Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон, пишет tut.by.
 
 
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Новым председателем правления «Беларусбанка» назначен Виктор Ананич. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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