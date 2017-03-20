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Украина усилила контроль на границе с Беларусью
21.03.2017 09:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Украина выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает
Меры усиления контроля на границе приняты после инцидента с попыткой прорыва государственной границы Беларуси тремя неизвестными,
"На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Накануне стало известно, что группа лиц (
Ранее Sputnik со ссылкой на СК Беларуси сообщал, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.
В свою очередь украинские пограничники продолжают настаивать на том, что "автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал".
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Украинские и белорусские пограничники устанавливают все обстоятельства попытки прорыва неизвестными лицами государственной границы.
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