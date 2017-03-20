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Украина усилила контроль на границе с Беларусью

21.03.2017 09:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Украина выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Украина усилила контроль на границе с Беларусью
© Sputnik/
Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

Меры усиления контроля на границе приняты после инцидента с попыткой прорыва государственной границы Беларуси тремя неизвестными, в автомобиле которых были обнаружены пистолет, гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство.

"На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Накануне стало известно, что группа лиц (предположительно, три человека) совершила попытку прорыва белорусской границы в пункте пропуска "Александровка". Автомобиль марки Jeep, в котором находились люди, повредив два шлагбаума, повредив шлагбаумы на КПП, попытался скрыться на территории Беларуси. Нарушителей удалось задержать лишь с применением табельного оружия.

Ранее Sputnik со ссылкой на СК Беларуси сообщал, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.

В свою очередь украинские пограничники продолжают настаивать на том, что "автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал".

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские и белорусские пограничники устанавливают все обстоятельства попытки прорыва неизвестными лицами государственной границы.

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