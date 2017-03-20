В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

— Добрый день, уважаемая Татьяна. Нужен ваш совет. В двух словах моя ситуация такая: я дал денег в долг. По договору, все как положено. На сегодняшний день все сроки по возврату вышли, а денег я так и не увидел. Первое время мне мой должник еще что-то обещал, а теперь сколько ни названиваю, ни ответа, ни привета не получаю. Претензию я ему уже тоже направлял, теперь готовлю документы на суд. Но вместе с судом хочу наказать его и уголовным делом, потому что, скажу честно, наболело. Идешь человеку навстречу, отдаешь последние, а он и возвращать не хочет, и даже поговорить об этом. Еще мне кажется, что уголовное дело может его припугнуть и лучше поможет вспомнить про долг, чем любой суд. Беда в том, что я заявление набросал в общем виде, закинул его в милицию, а они этим делом не заинтересовались абсолютно. Уголовное дело не открыли и прислали ответ, что, мол, была проверка, но у вас гражданские отношения, мне прямая дорога в суд, им тут делать нечего. Я пошел в милицию, стал выяснять. Оказалось, что никакой проверки по моему заявлению не было. Я, честно говоря, растерялся — что, такие дела милиция не рассматривает? Как мне тогда защищать свои права, кроме как в суде? Просто у меня сомнений нет — он мошенник чистой воды, и я уверен, что таких людей надо наказывать.



politeka.net

Комментарий адвоката:

— Действительно, посредством заключения договора займа вы вступили в гражданско-правовые отношения с должником. Согласно действующему законодательству, неисполнение условий подобного договора влечет за собой определенную гражданско-правовую ответственность. При этом споры, которые стороны гражданско-правовых отношений не смогли разрешить в добровольном порядке, по общему правилу подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Вместе с тем, в случае совершения участником данных отношений противоправного общественно опасного деяния, речь о котором идет в обращении, т.е. мошенничества, решение вопроса о привлечении его к установленной законом уголовной ответственности находится в компетенции органов внутренних дел.

Так, в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), поводами к возбуждению уголовного дела являются заявления граждан.

Согласно ч.2 ст. 37 УПК Республики Беларусь, прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении; а также проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, принятие по ним решения в соответствии с УПК Республики Беларусь, возлагаются на органы дознания и соответствующих должностных лиц.

Важно: исходя из смысла ч.1 ст. 172 УПК Республики Беларусь орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении.

При этом исходя из смысла п. 1 ч.1 ст. 37 УПК Республики Беларусь государственными органами и должностными лицами, уполномоченными законом осуществлять дознание, являются в том числе территориальные органы внутренних дел.

Следовательно, с заявлением о проведении проверки в отношении должника вы обратились по адресу.

Однако поскольку, по вашему мнению, проверка по заявлению была проведена неполно и ее результатом стал отказ в возбуждении уголовного дела, в настоящее время вам следует обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Справочно: согласно ст. 138 УПК Республики Беларусь, действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы в установленном УПК Республики Беларусь порядке участниками уголовного процесса, а также иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Важно: исходя из смысла ч.2 ст. 139 УПК Республики Беларусь жалобы на решения органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовного дела подаются соответствующему прокурору или в суд по месту рассмотрения заявления или сообщения о преступлении.

Необходимо отметить, что более традиционным путем является обжалование соответствующего постановления по линии прокуратуры.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 25 УПК Республики Беларусь, прокурор осуществляет надзор за исполнением законов при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.

Согласно ч.1 ст. 179 УПК Республики Беларусь, осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, прокурор вправе отменить постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения дополнительной проверки (п. 2 ч.1 ст. 179 УПК Республики Беларусь) или самостоятельно возбудить уголовное дело (п. 3 ч.1 ст. 179 УПК Республики Беларусь).

В любом случае, согласно ч.3 ст. 140 УПК Республики Беларусь, рассматривая жалобу, соответствующее должностное лицо обязано всесторонне проверить изложенные в ней доводы, истребовать при необходимости дополнительные материалы и пояснения.

В этой связи вам в своей жалобе обязательно необходимо указать, по каким причинам вы убеждены в том, что проверка по вашему заявлению была проведена неполно.

Далее, что касается фактической стороны дела, то, безусловно, информации, изложенной в обращении, недостаточно для того, чтобы полноценно проконсультировать вас в данной части.

Вместе с тем, согласно п. 1 ч.1 ст. 167 УПК Республики Беларусь, основаниями к возбуждению уголовного дела являются наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии перечисленных в ст. 29 УПК Республики Беларусь обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

В данной части необходимо отметить, что согласно ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь), под мошенничеством следует понимать завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Следует знать: при мошенничестве потерпевший сам добровольно передает имущество под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Важно: получение имущества под условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество в том случае, когда виновный еще в момент завладения этим имуществом имел цель его присвоения и не намеревался выполнить принятое обязательство. При этом о заранее обдуманном умысле на завладение имуществом в совокупности с другими обстоятельствами могут свидетельствовать:

крайне неблагополучное финансовое положение лица, принимающего обязательство, к моменту заключения договора; экономическая необоснованность и нереальность принимаемых обязательств; отсутствие прибыльной деятельности, направленной на получение средств для выполнения обязательств; выплата дохода первым вкладчикам из денег, вносимых последующими вкладчиками, и т.п. (п. 12 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21.12.2001 года № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества»).

В том случае если вы владеете информацией о перечисленных выше обстоятельствах, рекомендую отразить это в своей жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы данная информация могла быть проверена органом уголовного преследования.

В жалобе вы также можете остановиться на объективной (по какой причине поведение должника вы расцениваете как мошенничество; в чем выразился обман или злоупотреблением вашим доверием и т.д.) и субъективной (был ли в действиях должника умысел, какие цели, мотивы он преследовал и т.д.) сторонах состава преступления.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает жестких требований к заявлению о возбуждении уголовного дела, а равно к жалобе на отказ в возбуждении уголовного дела. В связи с чем подобные заявления и жалобы принимаются и рассматриваются вне зависимости от их объема, содержания и тех доводов, которые в них изложены. Однако, как показывает практика, документы с должным образом изложенной позицией заявителя являются более действенными, нежели формальные заявления и жалобы, в чем вы могли убедиться на собственном примере.

Мой личный совет: во-первых, я рекомендую вам внимательно ознакомиться с материалами проверки по вашему заявлению для того, чтобы выяснить, кто опрашивался в рамках данной проверки, какие доказательства были получены и т.д. Во-вторых, из обращения не усматривается, передавались ли вам какие-то суммы от должника в счет погашения долга. Следует иметь в виду, что сложившаяся практика идет по пути того, что если договор займа был исполнен хотя бы частично, уголовное дело о мошенничестве не возбуждается. В-третьих, я рекомендую выяснить, есть ли у вашего должника другие кредиторы. В том случае если у должника есть несколько аналогичных обязательств и он не производит по ним исполнение, шансы на возбуждение уголовного дела, значительно возрастают.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы, ознакомившись с материалами уголовного дела и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в обращении, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет возможности достижения наиболее благоприятного результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы (в том числе — жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела), выступит в качестве представителя на всех стадиях уголовного процесса.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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