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Президент поздравил с днем рождения митрополита Филарета

21.03.2017 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился в Москве 21 марта 1935 года.

Президент поздравил с днем рождения митрополита Филарета
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности", — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что митрополит неустанно направлял свои силы на сохранение мира и согласия в Беларуси, а также утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет возглавлял БПЦ почти 25 лет. Он ушел на пенсию в связи с достижением 75-летия в декабре 2013 году. Прошение об уходе на покой удовлетворил Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.

Белорусскую митрополию он возглавил в октябре 1978 года, тогда же став патриаршим экзархом Западной Европы. В апреле 1981 года он был назначен председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. 16 октября 1989 года митрополит Филарет был назначен патриаршим экзархом всея Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси сегодня исполнилось 83 года, он является одним из самых авторитетных иерархов в православном мире и любимым...

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