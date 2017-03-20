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У людей нашли древнюю способность, характерную для рыб и пауков

21.03.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Ученые из американского университета Карнеги-Меллон выяснили, что подкорковые образования головного мозга у взрослых людей работают с числами на том же уровне, что и мозг детей и, вероятно, более примитивных животных (рыбок гуппи и пауков). Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об исследовании рассказывает издание «Индикатор».


Изображение: iStockPhoto / gazeta.ru

Несмотря на кардинальные различия в устройстве мозга, самые разные вид животные способны оценивать количество объектов (больше — меньше). Исследователи провели серию экспериментов с помощью стереоскопов — бинокулярных приборов, позволяющих сравнить обработку визуальных сигналов одним и двумя глазами. Этот параметр имеет большое значение, так как, согласно данным нейрофизиологии, подкорка (точнее, связанная с ней часть визуальной системы) работает именно с сигналами, которые видит один глаз.

100 взрослых добровольцев попросили оценить число точек в двух группах. Оказалось, что при рассматривании одним глазом оценка была более точной при одном условии — превосходстве одной группы над другой (соотношение четыре или три к одному).

«Наше исследование показало: даже у взрослых Homo sapiens с развитой корой головного мозга, отвечающей за способность к сложным вычислениям, эту задачу может выполнять еще и подкорка. Однако работает она у взрослых на уровне детей, других приматов и еще более примитивных животных: примерно вычисляя, какая „куча“ больше. Этот факт указывает на вероятное наличие эволюционного „моста“ между подкоркой человека и мозгом животных низшего порядка», — заявил соавтор статьи Элиот Коллинз.

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Подкорковые образования головного мозга у взрослых людей работают с числами на том же уровне, что и у рыбок гуппи.

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