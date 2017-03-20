Власти Беларуси в последние дни с чрезвычайной частотой стали сообщать об угрозах национальной безопасности из-за границы. Одной из них стал радиоактивный груз, обнаруженный на самолете из Армении. При этом Ереван эту информацию отрицает.

Первым об инциденте, связанным с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран, заявил на совещании 20 марта президент Александр Лукашенко, сообщили в его Администрации.

Немногим позже более подробную информацию об этом рассказали в Госпогранкомитете. Согласно ГПК, 19 марта в 12:30 в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12, следующий из Республики Армении транзитом через Беларусь в Болгарию и далее в Хорватию. В ходе осмотра воздушного судна был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. В результате замеров уровень радиационного фона показал значительное превышение допустимого значения.

В ходе изучения представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для его перемещения транзитом через Беларусь, было решено пропустить самолет с грузом через государственную границу, сообщили в ГПК.

Между тем в Ереване опровергли заявления белорусских властей о наличии радиоактивных веществ на борту прибывшего из Армении самолета. В армянском Комитете по госдоходам отметили, что в аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение по итогам проведенных в рамках таможенных полномочий мероприятий не выявлено. Следовательно, заявили в ведомстве, речи о том, что факт правонарушения мог быть не замечен, не идет, передает News.am .

Напомним, что 20 марта также появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он сбил шлагбаум , проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается.

В свою очередь советник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.