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Сколько нефти поставит РФ в Беларусь в 2017 году?

21.03.2017 09:53 — Разное | БДГ  
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Поставки российской нефти в Беларусь в 2017 году сохранятся на уровне объема прошлого года. 

Во втором квартале 2017 года Россией в Беларусь будет поставлено не более 4 миллиона тонн нефти, столько же, сколько поставлено в первом квартале.

Как сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также сообщается, что объем поставок нефти в Беларусь на 2017 год составит 16 миллионов тонн.

Напомним, что ранее эксперты в беседе с БДГ говорили о том, что снижение поставок нефти со стооны России может произойти даже просто в воспитательных целях: стороны никак не решат нефтегазовый конфликт и козыри пока в руках у РФ.

В ходе последней пресс-конференции Александр Лукашенко признал, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, заявил о том, что независимость дороже нефти и несколько неожиданно сообщил об обращении в суд из-за сокращения поставок, а ранее дважды предлагал искать замену российской нефти

 
 
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Поставки российской нефти в Беларусь в 2017 году сохранятся на уровне объема прошлого года.  Во втором квартале 2017 года Россией в Беларусь будет поставлено не более 4...

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