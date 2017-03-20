Поставки российской нефти в Беларусь в 2017 году сохранятся на уровне объема прошлого года.

Во втором квартале 2017 года Россией в Беларусь будет поставлено не более 4 миллиона тонн нефти, столько же, сколько поставлено в первом квартале.

Как сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также сообщается , что объем поставок нефти в Беларусь на 2017 год составит 16 миллионов тонн.

Напомним, что ранее эксперты в беседе с БДГ говорили о том, что снижение поставок нефти со стооны России может произойти даже просто в воспитательных целях : стороны никак не решат нефтегазовый конфликт и козыри пока в руках у РФ.