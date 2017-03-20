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Сколько нефти поставит РФ в Беларусь в 2017 году?
Поставки российской нефти в Беларусь в 2017 году сохранятся на уровне объема прошлого года.
Во втором квартале 2017 года Россией в Беларусь будет поставлено не более 4 миллиона тонн нефти, столько же, сколько поставлено в первом квартале.
Как сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также
Напомним, что ранее эксперты в беседе с БДГ говорили о том, что снижение поставок нефти со стооны России может произойти даже
В ходе последней пресс-конференции Александр Лукашенко признал, что России и Беларусь
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Поставки российской нефти в Беларусь в 2017 году сохранятся на уровне объема прошлого года. Во втором квартале 2017 года Россией в Беларусь будет поставлено не более 4...
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