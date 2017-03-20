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Беларусь ограничила ввоз свинины из Украины и Литвы
21.03.2017 09:41 — Разное | Ежедневник
фото: ua.today
Также ограничены поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения.
Это связано со случаями заболевания в Херсонской области африканской чумой свиней, передает
Беларусь временно ограничили ввоз свинины из Херсонской области Украины, а также из Утенского и Паневежского уездов Литвы, сообщили в министертве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
В пресс-службе ведомства объяснили это случаями заболевания в этих регионах африканской чумой свиней.
Также введены ограничения на поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения для животных, в том числе из птицы и рыбы.
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Также ограничены поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения.
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