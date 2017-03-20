Певица Вера Брежнева — признанная красотка, которая вдохновляет многих девушек на работу над собой. В отличие от многих коллег по цеху, Брежнева не ссылается на генетику и открыто делится тем, что она делает ради идеальной формы.

Недавно Вера опубликовала обучающее видео о том, как она качает пресс, и подробно рассказала об упражнениях, которые позволяют получить красивый, подтянутый животик. Певица и показала, и объяснила, что нужно делать, осталось только повторить.

Ничего сверхъестественного, ну, а в действенности сомневаться не приходится.

Так что поехали!





Важно: Брежнева рекомендует для начала делать в один подход пять упражнений. Если хватает выносливости, для хорошего результата нужно два-три подхода. Все упражнения выполняем на твердой поверхности, лучше всего на полу.

Первое упражнение





Ложимся на пол и поднимаем ноги под прямым углом. Колени не сгибаем. Под ягодицы подкладываем ладони, чтобы снять нагрузку с позвоночника. «Следите, чтобы во время упражнения работал именно пресс, поднимайте ноги с его помощью!» — комментирует Брежнева.

Второе упражнение





Остаемся в том положении, которое зафиксировали во время прошлого упражнения. Держим ноги под прямым углом и теперь «тянемся» пятками вверх. За счет этого ягодицы поднимаются от пола и происходит сокращение мышц нижнего пресса. «Чем короче и быстрее будут ваши толчки вверх, тем продуктивнее будет упражнение», — комментирует певица.

Третье упражнение





Сгибаем ноги в коленях (примерно так, как в известной позе лотоса) и поднимаем их, скрещенными, к груди. Это очень эффективное упражнение, которое позволяет проработать все мышцы пресса. «Упражнение достаточно простое, но важно работать не коленями, а прессом, и правильно дышать», — отмечает Вера.

Четвертое упражнение









Не меняем позиции, только теперь поднимаем скрещенные ноги по диагонали — то к левому, то к правому плечу. За счет этого начинают работать косые мышцы пресса, которые в повседневной жизни не задействованы. В идеале выполняем упражнение по 10 раз в обе стороны.

Пятое упражнение









Руки перпендикулярны полу, спина прямая — в нейтральном положении, ноги согнуты под прямым углом. Алгоритм прост. Опускаем руки — и c ними вместе одну ногу (поочередно), поднимаем руки — возвращаем ноги в исходное положение 90 градусов. «Делайте упражнение в размеренном темпе, чувствуйте свои мышцы», — советует Вера.

— Прекрасное ощущение проработанного пресса! — улыбается певица. — Советую завершить комплекс растяжкой и отдыхом. Не забываем о размеренном дыхании!

Брежнева знает, о чем говорить: ведь она не один год практикует йогу.









Лайфхак от Веры Брежневой для тех, у кого нет времени, но очень хочется красивый пресс:

— Если у вас не нашлось 5 минут для этих упражнений, то есть одно простое — то, которое вы сможете сделать и в троллейбусе, и в метро, и во время ходьбы. Просто подумайте о мышцах пресса, напрягите их и удерживайте в таком положении, сколько хотите. И улыбайтесь!





Полное видео тут: