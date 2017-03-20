Количество сделок на вторичном рынке в феврале этого года осталось на обычном для этого времени года уровне — немного более 900. Цены в реальных сделках с квартирами стандартных потребительских качеств также остались на январском уровне и составили: 1120 USD/кв. м. для однокомнатных, 1030 USD/кв. м. для двухкомнатных и 980 USD/кв. м. для трехкомнатных квартир. Такие данные содержатся в ежемесячном обзоре, подготовленном аналитиками ГК «Твоя Столица».

Вторичка: ценовое плато

Эксперты констатируют: цены и объемы предложения на рынке жилья в последние недели отражали только сезонные колебания. В феврале количество предлагаемых на продажу квартир было в диапазоне 7500−7600. Февральский объем предложения превысил январские объемы только на 1% Можно предположить, что весенняя активность покупателей в ближайшее время уберет избыток продающихся квартир, возникший за время зимнего спада.

Для сравнения — в феврале прошлого года на вторичном рынке жилья к продаже предлагалось на 2 000 больше квартир. Именно такой избыток предложения в совокупности с достаточно низким спросом и финансовой неуверенностью населения, тянули цены вниз. Сложившийся же сегодня баланс между спросом и предложением не предполагает резких изменений на рынке — ни в объемах заключаемых сделок, ни в ценах.

Новостройки: 900 условных — уже не редкость





Цены на новостройке в валютном эквиваленте снизились за год в среднем на 6%. Хотя все застройщики говорят о высоком спросе, динамика цен демонстрирует обратное. Существенные изменения в ценах уже видны невооруженным взглядом — в частности, в некоторых сданных в эксплуатацию новостройках класса «Эконом» Первомайского района уже доступны двухкомнатные квартиры по цене 900 USD/кв. м.

Традиционно более низкие цены выставляют и государственные застройщики. Партия квартир на Выготского от УКСа недавно выставлялась по 720 условных единиц в эквиваленте.

25 тысяч за полхибарки — востребованный формат

Отсутствие доступных кредитных ресурсов и снижающиеся доходы населения привели к тому, что в последние несколько лет стабильным спросом в качестве альтернативы квартире в столице пользуются дома или «полдома» (индивидуальный жилой дом, разделенный пополам вертикальной стеной и оборудованный двумя входами) в ближайшем пригороде Минска.

Основные предъявляемые к подобным «полдомам» требования: стоимость около 20−25 тыс. USD (на уровне стоимости комнаты в Минске), в жилом состоянии, наличие отопления и всесезонной воды. При этом «удобства» могут быть и на улице. Очень важна доступность общественным транспортом. При этом расстояние до остановки общественного транспорта на уровне 800−1000 м. считается вполне нормальным.

Площадь подобных объектов начинается от 25 кв. м. Площадь на уровне 80−90 кв. м. уже не так востребована, поскольку стоимость поднимается до уровня стоимости квартиры в Минске.

Величина земельного участка, переходящего вместе с домом выступает в большинстве своем как приятный бонус и составляет от 1,5 до 6 соток.

Абсолютное большинство подобных домов деревянные — рассчитывать на приобретение за такую стоимость кирпичного или блочного дома или полдома не стоит. Территориально подобные объекты можно встретить не только в пригороде, но и непосредственно в самом Минске.

Продавцы подобных домов зачастую ошибочно считают, что продают не столько дом или пол дома, сколько земельный участок, на котором можно расширить строение. Однако покупателям подобных домов она советует критично относиться к подобным заявлениям продавцов и обязательно уточнять в землеустроительной службе, действительно ли хватает площади участка для расширения с учетом пожарных требований по размещению строений.

При выделении части дома зачастую осуществляется перепланировка или даже достройка дома, и покупателям обязательно необходимо удостовериться, что она должным образом узаконена и в документы внесены соответствующие изменения.