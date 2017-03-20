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Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения

21.03.2017 10:14 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения

фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности, – отметил глава государства. – Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

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