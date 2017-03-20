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Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения
21.03.2017 10:14 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Об этом
«Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности, – отметил глава государства. – Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
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