— Хорошо быть бабушкой, когда рядом дедушка и достойная старость. А если ты работаешь? И работа связана с людьми? Тут просто необходимо состариться красиво, — комментирует женщина фотопроект о возрасте.

Иначе говоря, нельзя ранить чувства окружающих сединами и морщинами.

Состариться красиво. Не для себя, для людей, которым обязательно надо сделать красиво.

На деле все оказывается еще печальнее.

Арина Холина выложила на своей странице в facebook фотографию очень красивой пожилой женщины с оголенными плечами.





Оказалось, что у окружающих — причем вне зависимости от пола, и у женщин даже чаще — она вызывает отвращение. Наверное, самым популярным комментарием было слово «мерзость». То есть даже когда красиво, все равно мерзко, потому что старость. Я не знаю, может, комментирующие планируют умереть молодыми или подвергнуть себя глубокой заморозке.

Вообще, сейчас появилась новая тенденция — в ответ на жизнеутверждающие статьи из серии «50 — это новые 30» стали все чаще звучать иные мнения: надо адекватно воспринимать свой возраст. Мол, хватит себе врать. Давайте называть вещи своими именами. Сорок — это никакие не новые двадцать. Сорок — это сорок. И никакими косметическими средствами и прочими уловками время не остановить. Хватит молодиться и лгать на тему своего возраста. Оставьте уже свои фантазии на тему, что в сорок лет есть какая-то жизнь, давайте без иллюзий, в сорок вы и выглядите на сорок, и не нужны уже никому. Не позорьтесь и людей не смешите.



68-летняя канадская модель Мэй Маск (Maye Musk) в рекламной кампании James Perse Fall 2016

«Лицо на пятьдесят, одежда на двадцать» — еще один популярный комментарий под фотографиями нормально одетых зрелых женщин. Шапки с помпонами, розовые кофточки и декольте в зрелом возрасте — это якобы клоунада. Мини в пятьдесят — это деменция. Да и в сорок вы уже не можете надеть мини, как в восемнадцать.

Что, правда?!





Отношения с возрастом у нас очень сложные. Для женщины нормально всю жизнь скрывать свой возраст. Хихикать, что «мне вечно восемнадцать» и кокетливо отвечать вопросом на вопрос: а на сколько я выгляжу? Потому что возраст — это вроде как что-то плохое. Неприличное. Постыдное.

У нас нет нормального понимания зрелости. Нет культуры зрелости. У нас молодость, а потом сразу старость. Красивая молодость и вызывающая отвращение старость. А между ними ничего.





У нас даже нет подходящей формы обращения к женщинам определенного возраста.

— Какая я вам бабушка! — недавно гневно кричала в аптеке пожилая женщина молоденькой девушке-провизору.

О женщине определенного возраста не говорят «она хорошо выглядит». Она «хорошо выглядит для своего возраста».

В глобальном масштабе проблеме возраста больше, конечно, подвержены женщины, но и мужчины тоже попадают под раздачу. У меня есть знакомый — ему тридцать семь и он считает себя глубоким стариком, жизнь которого, в общем-то, уже закончена и он ничего от нее больше не ждет.

— Я уже старая, — говорим мы сами о себе в двадцать восемь, в тридцать лет. Я слишком старая для того чтобы учить испанский, носить короткое, рожать, красить фиолетовым, менять работу, сдавать на права, жить.

— Посоветуйте подобающее чтение для тетки моего возраста, — видела я недавно в соцсети.

Серьёзно?!





Масс-медиа и рекламисты щедро подливают масла в огонь.

«Удивительно, но до сих пор бытует мнение, что обращаться к врачу-косметологу нужно только после сорока лет. Однако мимические морщины вокруг глаз могут появиться и у совсем юной девушки — в первую очередь из-за активной мимики. Первые возрастные изменения легко устраняются, например, с помощью ботокса. Проводить процедуру можно начиная с восемнадцати лет», рассказывает в интервью для глянцевого журнала врач-дерматокосметолог, внушая страх старения и морщин совсем молоденьким девушкам.

Вокруг нас толпы людей, состарившихся раньше времени только потому, что так принято.

Но старость — это вообще про другое. Как будто с лицом без морщин нельзя быть стариком.





Ну вот у меня свекровь. Пока я сижу на диване и страдаю о безвозвратно ушедшей молодости, она живет полноценной жизнью. Ей за шестьдесят, но она не выглядит на шестьдесят и не чувствует себя на шестьдесят. Она не планирует бросать работу, она не сидит дома ни секунды, в выходные с утра, пока мы спим до обеда, она уже убежала жить. Она планирует пойти учиться водить, она перестраивает дачу и думает о странах, в которых еще не побывала. У нее планов громадье. Она счастливый человек. Она спешит жить, хочет все успеть, везде побывать, все достроить, все купить, все попробовать. И ей ничего не страшно, потому что уже не надо соответствовать ничьим стандартам, ничьим ожиданиям, жить с оглядкой на общественное мнение и переживать, прилично ли надевать шапку с помпоном. По ее словам, в один прекрасный день она проснулась и вдруг поняла, что уже достаточно взрослая, для того чтобы жить. Ей было сорок пять.

Мы сами загоняем себя в рамки. Ограничиваем себя. Сужаем собственные возможности до размеров чьего-то мнения. Странно, что в двадцать первом веке, когда температуру предварительно заряженной через usb стельки для обуви можно регулировать посредством приложения на телефоне, мы все еще обсуждаем, в каком возрасте пора перестать носить кеды.

Ну все же там будем.