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ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу

21.03.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусские пограничники проводят розыск злоумышленника из Jeep, протаранившего границу, в связи с этим на участке усилены меры безопасности, сообщили в ГПК.

Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.

ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу
© Фото: СК Беларуси
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"В настоящее время на участке границы Мозырской пограничной группы проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление место нахождения третьего человека из автомобиля", — сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, в связи с этим усилены меры безопасности на участке, усиленно проверяется автомобильный транспорт, документы граждан.

Розыскные мероприятия проводятся с привлечением пограничников различных служб, в том числе и кинологов с собаками.

Бычковский не сообщил, гражданами какого государства являются задержанные, сославшись на оперативные интересы и тайну следствия. Он также не сказал, в какой стране номерные знаки была на "Джипе", протаранившем госграницу, но уточнил, что есть основания полагать, что номерные знаки поддельные.

В свою очередь эксперты в области пограничной безопасности полагают, что меры, предпринятые в связи с инцидентом на Мозырском участке, "сразу же отразятся на активности контрабандистов". "Эти люди очень внимательно следят за информацией в прессе, используют информацию собственных источников о том, когда усиливается контроль со стороны пограничников", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, активность лиц, которые стремятся провести контрабандный товар, другие запрещенные к провозу через границу предметы. В том числе огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, резко упадет. "Как говорится, нет худа без добра", — сказал эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники не сообщают о личностях злоумышленников, которые протаранили белорусскую госграницу, но не исключают, что номера на машине были поддельные.

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