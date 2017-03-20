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ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу
21.03.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусские пограничники проводят розыск злоумышленника из Jeep, протаранившего границу, в связи с этим на участке усилены меры безопасности, сообщили в ГПК.
Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45
"В настоящее время на участке границы Мозырской пограничной группы проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление место нахождения третьего человека из автомобиля", — сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
По его словам, в связи с этим усилены меры безопасности на участке, усиленно проверяется автомобильный транспорт, документы граждан.
Розыскные мероприятия проводятся с привлечением пограничников различных служб, в том числе и кинологов с собаками.
Бычковский не сообщил, гражданами какого государства являются задержанные, сославшись на оперативные интересы и тайну следствия. Он также не сказал, в какой стране номерные знаки была на "Джипе", протаранившем госграницу, но уточнил, что есть основания полагать, что номерные знаки поддельные.
В свою очередь эксперты в области пограничной безопасности полагают, что меры, предпринятые в связи с инцидентом на Мозырском участке, "сразу же отразятся на активности контрабандистов". "Эти люди очень внимательно следят за информацией в прессе, используют информацию собственных источников о том, когда усиливается контроль со стороны пограничников", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, активность лиц, которые стремятся провести контрабандный товар, другие запрещенные к провозу через границу предметы. В том числе огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, резко упадет. "Как говорится, нет худа без добра", — сказал эксперт.
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Пограничники не сообщают о личностях злоумышленников, которые протаранили белорусскую госграницу, но не исключают, что номера на машине были поддельные.
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