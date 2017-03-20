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Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Могилевскую область

21.03.2017 10:31 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко совершает 21 марта рабочую поездку в Могилевскую область.

Глава государства ознакомится с социально-экономическим развитием региона с начала года, готовностью области к весенне-полевым работам. Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию свободной экономической зоны "Могилев", привлечению иностранных инвестиций и их роли в развитии региона, а также по созданию в республике условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций и по развитию СЭЗ, сообщает пресс-служба президента. 

Планируется, что Александр Лукашенко посетит предприятие "Кроноспан ОСБ", где заслушает доклад о деятельности группы компаний "Кроноспан" и инвестиционных проектах, реализованных и предлагаемых для реализации в Беларуси.  Глава государства ознакомится с современными технологическими процессами производства ориентированно-стружечных плит и выставкой производимой продукции.

Напомним, что накануне президент принял ряд важных кадровых решений.

 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко совершает 21 марта рабочую поездку в Могилевскую область.

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