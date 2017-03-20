Александр Лукашенко совершает 21 марта рабочую поездку в Могилевскую область.

Глава государства ознакомится с социально-экономическим развитием региона с начала года, готовностью области к весенне-полевым работам. Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию свободной экономической зоны "Могилев", привлечению иностранных инвестиций и их роли в развитии региона, а также по созданию в республике условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций и по развитию СЭЗ, сообщает пресс-служба президента.

Планируется, что Александр Лукашенко посетит предприятие "Кроноспан ОСБ", где заслушает доклад о деятельности группы компаний "Кроноспан" и инвестиционных проектах, реализованных и предлагаемых для реализации в Беларуси. Глава государства ознакомится с современными технологическими процессами производства ориентированно-стружечных плит и выставкой производимой продукции.