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Прорыв границы: следователи возбудили уголовное дело

21.03.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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Прорыв границы: следователи возбудили уголовное дело

фото: sk.gov.by

Следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой прорыва через государственную границу Беларуси со стороны Украины автомобиля с оружием и боеприпасами, сообщили в комитете.

«Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СК.
Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что в 01:45 понедельника, 20 марта, на въезд в Беларусь из Украины была осуществлена попытка прорыва через госграницу в пункте пропуска "Александровка" автомобиля марки "Джип".
По словам пограничников, автомобиль протаранил шлагбаум и проехал через средство принудительной остановки. Несмотря на полученные повреждения, внедорожник попытался прорваться на территорию Беларуси. Для задержания указанного автомобиля сотрудниками белорусской пограничной службы было применено по нему табельное оружие.
«По предварительной информации в автомобиле находилось три гражданина, двое из которых задержаны. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля», – говорится в сообщении СК.
Согласно уточненной информации комитета, в ходе проведенного осмотра места происшествия в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.
«По всем изъятым предметам назначены экспертные исследования, в том числе взрывотехническая и баллистическая экспертизы. Работа следственно-оперативной группы на месте продолжается», – отметили в Следственном комитете.
Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что предварительной проверкой установлено, что данный автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, которые находились в автомобиле.
«В то же время на участке украинско-белорусской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами», – сказано в сообщении погранслужбы Украины.

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой прорыва через государственную границу Беларуси со стороны Украины автомобиля с оружием и боеприпасами,...

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