AUTO.TUT.BY запускает новую рубрику «Откуда растут колеса». Регулярно мы будем рассказывать читателям об изобретениях, разработках и ноу-хау из области автомобилестроения определенной страны мира, которые изменили представление о машинах в целом. В этот раз вместе с "Вольво Груп БЛР" рассказываем о Швеции.

Швеция — большая страна с населением в 10 миллионов человек, богатая на достопримечательности, рок-группы и всемирно известные сказки. А что мы знаем о ее автомобильной промышленности? Большинство автолюбителей назовут марки Volvo, Saab и Scania. Наиболее продвинутые добавят фирму Koenigsegg. А ведь в королевстве в разные годы работали больше сотни автопроизводителей!

Швеция дала миру свыше ста марок автомобилей. Многие прекратили существование еще до Второй мировой войны или сразу после нее. На рубеже XIX и XX веков в Швеции было уже около дюжины автопроизводителей: Atlas, Håkansson, Helios, Jonsson, Bullerbilen и другие. Самым первым считается паромобиль, построенный братьями Андерсом и Йонсом Седерхолмами в городе Истад около 1892 года. Кстати, первый автомобиль страны был восстановлен и сейчас является гордостью военного музее Истада.



Источник: wikimedia.org

Все началось с вагона

Первым серийным шведским автомобилем стала машина марки Vabis. Эта аббревиатура расшифровывается как Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälje и означает нечто вроде «акционерное общество по выпуску вагонов из Сёдертелье». Сталелитейная фирма Surahammars Bruk открыла эту фабрику в 1891 году для производства железнодорожных вагонов, а в 1897-м инженер Густав Эрикссон выпустил на фабрике первый автомобиль с керосиновым двигателем. Следующая модель уже оснащалась бензиновым мотором с двухскоростной коробкой передач.



Модель Vabis 1903 года. Источник: wikimedia.org

В 1902 году компания строит свой первый грузовик. Годом позже участвует в парижском автосалоне и тогда же получает первые заказы. Несколько лет спустя появляется трехтонный грузовик с 20-сильным двигателем. Однако спрос на машины был низкий, и родительская компания Surahammars Bruk в 1911 году продала Vabis филиалу английской велосипедной компании «Хамбер». Так появилось предприятие созвучное с действующей и поныне компанией — Maskinfabriks-aktiebolaget Scania.

Новый инвестор привлек средства для развития. Вскоре появилась первая четырехместная модель «А» с 1-цилиндровым французским двигателем Aster водяного охлаждения и цепным приводом. Следом вышла версия такси. По заказу наследного принца Густава, будущего короля Швеции, изготовили пятиместную модель Scania Af. К тому времени компания отказалась от французских и немецких двигателей и освоила производство собственных рядных моторов конструкции Густава Венцеля. В Мальмё осуществлялась сборка грузовиков, а в Сёдертелье выпускали легковушки и двигатели.



Прототип модели Scania A, 1901 год. Источник: wikimedia.org

Интересно, что линейка двигателей компании состояла из 9 двигателей рабочим объемом от 1,9 до 6,9 литров. В 1915 году шведы открыли даже сборочные мастерские в Петрограде, куда передали 35 комплектов, где местные специалисты уже собрали движки. Однако промышленному производству в России помешали известные события 1917 года.

В 1929 году появилась последняя легковая модель фирмы — «Type 2122». Правда, всего было выпущено 2 экземпляра. После чего производство легковушек свернули (за неполные тридцать лет под марками Scania и Scania-Vabis выпустили около 800 машин).



Scania-Vabis 2122, последняя легковая модель марки (1929). Источник: wikimedia.org

Годом ранее завершилась и автомобильная история компании AB Thulinverken. Ее основал в 1914 году Энох Тулин. Компания получила славу как пионер шведского самолетостроения, а с 1920 года также начала выпускать и автомобили Thulin. Менее чем за десять лет компания построила около 500 автомобилей.



Thulin A25 (1925). Источник: wikimedia.org

Качусь и лечу

К тому времени в Швеции появилась еще крупная автофирма — Volvo. Производитель подшипников SKF организовал дочернюю компанию в Гётеборге в 1915-м. Поначалу слово Volvo (в переводе с латыни — «вращаюсь» или «качусь») было торговой маркой для новой серии подшипников. Лишь в 1927 году появился первый автомобиль — модель ÖV4, также известная как «Jakob». Двухлитровый двигатель развивал 28 л.с. и разгонял машину до 90 км/ч. На решетке радиатора этой и всех последующих моделей был логотип компании — диагональная линия и символ Марса. В начале 1928-го вышел первый грузовик компании с таким же мотором. Уже к лету модель разошлась тиражом 500 шт.



Volvo ÖV4 Jakob (1927). Источник: wikimedia.org

В 1932-м компания выпускает десятитысячный автомобиль, из которых лишь 3.800 были легковыми. До войны Volvo успела разработать и выпустить несколько новых моделей, на дизайн которых оказали влияние американские автомобили. Компания выпускала и семиместные автомобили для таксопарков, и удлиненные шасси, на которые специализированные ателье устанавливали разные кузова.



Volvo Truck Serie 1, 1928. Источник: volvotrucks.com

В 1944-м компания представила прототип модели Volvo PV-444, серийный выпуск которой развернули уже после войны. У машины был современный дизайн (задняя часть кузова здорово напоминала советскую «Победу») и 1,4-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 40 «лошадей». Модель получилась доступной и стала очень популярной. Впервые за всю историю компании производство легковушек превысило выпуск грузовиков и автобусов. Машины этой серии собирали до конца шестидесятых. Общий «тираж» составил 440 тысяч штук, треть из которых отправилась на экспорт.



Volvo PV-444. Источник: wikimedia.org



Volvo LV140, конец 1940-х гг. Источник: volvotrucks.com

В это время у Volvo появляется крупный конкурент — SAAB. Компания Svenska Aeroplan Aktiebolaget была основана в Линчёпинге в 1937 году и выпускала бомбардировщики и истребители. Под конец Второй Мировой компания решила расширить модельный ряд и начала разрабатывать гражданские самолеты и автомобили. В небо отправился SAAB 90 Scandia, а на дороги — SAAB 92. Машину с обтекаемым кузовом представили в 1947-м, а два года спустя в Трольхеттане начался ее серийный выпуск. Двухтактный двухцилиндровый мотор объемом всего 764 см3 развивал 25 л.с. и разгонял автомобильчик до 100 км/ч. На логотипе компании изобразили самолет с вращающимися пропеллерами; позже название стали писать маленькими буквами — Saab.



Saab 92 (1955). Источник: wikimedia.org

Народные автомобили

Не только Volvo и Saab пытались дать после войны рядовому шведу недорогой автомобиль. Было немало фирм помельче и отдельных энтузиастов, которые строили самоделки нередко буквально на коленке, из подручных материалов. AS Special из Буроса, Jakobus из Стенкумлы, Pilot Galette из Хёганаса, Mascot из Висбю, Norsjo из Форсхаги… У некоторых было три колеса, но не было крыши или задней части кузова. Они оснащались простейшими двухтактными моторами, выглядели как тележки из супермаркета и могли поместиться чуть ли не в собачьей будке.



Pilot Galette (1953). Источник: staticflickr.com



Norsjö Shopper (1961). Источник: wikimedia.org

Некий Клас Алландер из города Алингсос построил низкий микроавтомобиль с одноцилиндровым мотором мощностью 7 лошадиных сил. Машина странного дизайна выглядела как скейтборд для Бэтмена и удивляла жителей Стокгольма, когда создатель колесил на ней по столице. Клас собирался строить еженедельно по 50 единиц Allander и продавать каждую менее чем за 400 долларов в эквиваленте, но дальше единственного прототипа дело не пошло. Фабрикант морковного сока Сигвард Берггрен из Буроса в 1951-м тоже построил свой автомобиль мечты. Он был полной противоположностью «Алландера»: длинный (6,2 м), широкий (2,1 м), обтекаемый, с большими панорамными окнами. С позволения сказать автомобиль походил одновременно на самолет без крыльев, луноход и Паровозик из Ромашково. Внутри помещались столик и кровать. Восьмицилиндровый мотор Ford мощностью 140 л.с. разгонял машину до 170 км/ч.



Автомобиль будущего от Сигварда Берггрена. Машина сохранилась и выставляется в музее автомобилей и авиации в городке Уггларп. imgur.com

Карлссон на крыше и автоспорт

«Шведские автомобили» и «спорт» — почти синонимы. С 1950 года Рольф Мелльде и Грета Моландер на Saab показывали высокие результаты на Ралли Монте-Карло; в 61-м и 62-м Эрик Карлссон выигрывает это соревнование за рулем Saab 96. В одной из гонок Эрик попал в аварию и перевернулся, за что получил прозвище «Карлссон на крыше».



Эрик Карлссон и его Saab 96. Рекламный снимок. Источник: teknikensvarld.se

Раллийное наследие «Вольво» тоже богатое: победа на Ралли Аргентины в 1960-м, Ралли Сафари и Ралли Акрополис в 1965-м. А в 1994-м Volvo представила раллийный автомобиль на базе универсала модели «850». С 2007 Volvo участвует в кузовном шоссейном чемпионате WTCC.



Победители Ралли Сафари 1965 года — братья Джогиндер и Джасвант Сингхи и их Volvo PV-544. Источник: hemmings.com

После Второй мировой в Швецию также приходит бум на гражданские спорткары. В пятидесятых-шестидесятых появляются марки Carina, Ockelbo, Reva, Racing Plast Burträsk. В основном, они выпускают кит-кары с пластиковыми кузовами, напоминающими зарубежные спортивные автомобили.

Высокая безопасность и высокие технологии

Шведы всегда делали упор на безопасности своих машин. Инженер Нильс Болин, который перешел в Volvo из Saab, после нескольких лет работы изобрел трехточечный ремень безопасности. В 1958 году Saab GT750 и Volvo 121 Amazon стали первыми в мире серийными машинами с двухточечными ремнями в базовой комплектации; а в 1959-м Volvo 121 Amazon и Volvo PV544 — первыми серийными легковушками с трехточечными.



Нильс Болин и его изобретение — трехточечный ремень безопасности. Источник: d-cd.net

В печатной рекламе оба главных шведских производителя легковушек постоянно подчеркивали безопасность своих машин. «Покупайте Volvo: они угловатые, зато хорошие. Лучше быть защищенным, чем сексуальным». «У нас в стране зверей держат в лесу, а люди — в клетках» (намек на капсулу безопасности в кузове).



Источник: Pinterest

Шведские автомобили — это еще и высокотехнологичные автомобили. Первые турбодвигатели начали устанавливать еще в начале шестидесятых на американские машины, но опыты эти оказались малоуспешными, и продажи моделей сворачивали. В 1977 году на автосалоне во Франкфурте Saab представляет модель «99 Turbo» — первый массовый автомобиль с турбодвигателем. Обычный 2-литровый мотор этой модели выдавал 118 л.с., а турбированный — 145 «лошадей» и разгонял трехдверный хэтчбек до 197 км/ч. С тех пор понятия «Сааб» и «турбо» были связаны так же, как слова «Швеция» и «АББА», а турбомоторы появились едва ли не у каждого производителя.



Saab 99 Turbo. Источник: totallycars.info

И, конечно, шведские машины — это еще и суперкары. UNO 001 (1989), Mellberg Mayo P1 (1990) и Ulf Sensor GTR (2005) за пределами Швеции почти не известны; Saab EV-1 зрители по всему миру могли заметить в фильме «Назад в будущее 2»; а Saab Aero-X наделал много турбошуму на женевском автосалоне 2006 года. А самые известные шведские суперкары — это машины Кристиана фон Кёнигсегга — Koenigsegg CC8S и модели на ее базе: CCX, CCXR, Agera, Regera и One:1.



Mellberg Mayo P1. Источник: mellbergscustom.com



Koenigsegg CCX и Saab Aero-X. Источник: feber.se

Слияния и поглощения

В 1969 году Saab и Scania объединяются в концерн Saab-Scania, который существовал вплоть до 1995 года и выпускал легковушки, грузовики, самолеты. После распада союза грузовая компания Scania несколько лет существовала независимо. В 1999 году Volvo попыталась купить 49,3% акций компании, но власти ЕС запретили сделку. С 2008-го Scania перешла под контроль концерна Volkswagen.

Когда распался союз Saab-Scania, Saab был выкуплен концерном General Motors. Появляются новые успешные модели 9−3 и 9−5, но поклонники марки не считали их «чистопородными Саабами». А потом в угоду североамериканским покупателям с помощью бейдж-инжиниринга выпустили универсал 9−2Х (на базе Subaru Impreza) и паркетник 9−7Х (перелицованный Chevrolet TrailBlaizer), которых прозвали «Саабару» и «Сааблейзер» соответственно. Марка Saab так не вышла на точку безубыточности. Сначала ее продали нидерландской фирме Spyker. Та тоже не смогла вытянуть компанию из кризиса, и через пару лет «Сааб» обанкротился.

Легковое подразделение Volvo в 1999 году было продано концерну Ford — оно вошло в состав подразделения Premier Automotive Group наряду с такими марками как Lincoln, Mercury, Astob Martin, Jaguar и Land Rover. Финансовые проблемы концерна Ford заставили американцев продать «фамильное серебро». Ходили слухи, что за владение легковым подразделением Volvo поборется Volkswagen, BMW и русские инвесторы, но в итоге Volvo за полтора миллиарда долларов досталась китайскому концерну Geely. Вопреки домыслам и предубеждениям, китайцы принесли легковому подразделению недостающие инвестиции, которые позволили провести глобальную модернизацию бренда.

Техно и метал

В одной из реклам Volvo говорится: «Устали от немецкого техно? Попробуйте немного шведского метала». Тут одновременно намек и на музыку в стиле «метал», которой славится Швеция, и на в прямом смысле «железную» составляющую автомобилей: больше металла — выше безопасность. Но и «техно» из шведских машин никуда не делось. Особенно славятся своими высокотехнологичными идеями грузовики Volvo.



Источник: pinimg.com

Новейший этап для Volvo в этом сегменте начался в 2012 году, когда компания презентовала магистральный тягач Volvo FH, который в различных вариациях является флагманом шведской фирмы. Усовершенствованная гамма грузовиков была представлена также строительной серией FMX, автомобилями для локальных перевозок FL и FE, универсальной моделью FM.

В начале 2016-го компания рассекретила беспилотный строительный грузовик Volvo FMX. Сейчас он тестируется на глубине 1.000 метров в шахте компании Boliden на севере Швеции. Беспилотники могут пригодиться там, где проводят взрывные работы. Водители грузовиков ждут, пока после взрыва шахта не провентилируется — но в случае с автономной машиной вывозить руду можно почти сразу. В шахтах, где разнообразие маршрутов невелико, с беспилотниками проще выстроить логистику.



Источник: volvotrucks.by

В том же году гоночный грузовик Volvo Iron Knight побил два рекорда: на прохождение с места 500 метров (13,71 секунды) и 1.000 метров (21,29 секунды). Машина собрана на базе модели «FH», в ней установлен двигатель мощностью 2.400 л.с. и максимальным крутящим моментом 6.000 Нм и коробка передач с двойным сцеплением I-Shift Dual Clutch — технология, позаимствованная у спортивных автомобилей для «начинки» грузовика впервые.



Источник: volvotrucks.by

Особое внимание шведы уделяет вопросам экологии. Так, заводы Volvo Trucks в бельгийском Генте и шведской Туве стали первыми в мире автопроизводствами с нулевым выбросом CO2 в атмосферу. Кроме этого, компания постоянно работает над испытаниями альтернативных видов топлива на своих машинах и развитием энергоэффективных моделей.

Недавно производитель представил грузовик Volvo Concept Truck, разработанный при поддержке Шведского энергетического агентства. В автопоезде для магистральных перевозок удалось на 40% снизить аэродинамическое сопротивление, а расход топлива — на 30%. В тягаче установлен гибридный двигатель с системой рекуперации энергии: зарядка батарей начинается при торможении или когда уклон дороги превышает хотя бы 1%. Только на электротяге грузовик сможет проехать 10 км, а в ходе дальней поездки до трети всего времени машина может идти с выключенным двигателем внутреннего сгорания.



Источник: volvotrucks.by

Возвращаясь к рекламе стоит вспомнить креативный подход шведов. Так, за несколько лет Volvo, рекламируя свои грузовики, посадила на шпагат между двумя движущимися машинами Ван Дамма, подвесила на высоте более 20 метров над водой грузовик с собственным директором Класом Нильссоном, доверила дистанционное управление грузовиком четырехлетней девочке и провезла на буксире по серпантину парапланериста.

Другие тоже катятся

Впрочем, из легковых брендов в Швеции есть не только Volvo. По дорогам «катятся» и другие машины: продолжают работать мелкие автопроизводители, появляются новые. Dala7 и некоторые другие фирмы специализируются на постройке репликаров Lotus 7 с использованием современных деталей. Caresto строит хот-роды и гоночные автомобили, тюнингует серийные машины. Новая шведская компания Lynk & Co (которой также владеет Geely) в прошлом году представила кроссовер Lynk & Co 01 на базе Volvo XC40. Фирма собирается наладить серийное производство в этом году, причем машину будут продавать и сдавать в аренду через интернет, а пользователь через смартфон сможет сделать ее доступной для каршеринга всякий раз, когда она ему не нужна. Создатели утверждают, что их машина — «самая подключенная в мире».



Lynk & Co 01. Источник: cbsistatic.com

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ИООО «Вольво Груп БЛР» является официальным белорусским представителем Volvo Trucks – одного из ведущих в мире производителей грузовой техники. В основе развития бренда лежат три ключевые ценности: качество, безопасность и забота об окружающей среде.