﻿ Американцы показали бронетранспортер с боевым лазером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американцы показали бронетранспортер с боевым лазером

21.03.2017 11:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Командование ракетной и космической обороны армии США (SMDC) опубликовало изображение боевой бронированной машины MEHEL 2.0 (Mobile Expeditionary High Energy Laser, мобильный экспедиционный высокоэнергетический лазер), сообщает army.mil.


MEHEL 2.0. Фото: U.S. Army

Предназначение MEHEL 2.0 — противовоздушная оборона, а если точнее — борьба с беспилотниками. Построенная на базе бронетранспортера Stryker, она вооружена боевым лазером мощностью пять киловатт. Он может не только сбивать дроны, но и уничтожать минометные мины, неуправляемые ракеты и снаряды.

Оборудование экспериментальной машины позволяет идентифицировать малые беспилотники и дистанционно подрывать самодельные взрывные устройства.

Военные используют MEHEL 2.0 для отработки технологий интеграции боевых лазеров и оценки эффективности такого оружия

Читайтет также: Американцы готовятся испытать самый мощный боевой лазер

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он может не только сбивать дроны, но и уничтожать минометные мины. неуправляемые ракеты и снаряды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Откуда колеса растут. Вагон и много тележек: история автопрома Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика