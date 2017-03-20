Командование ракетной и космической обороны армии США (SMDC) опубликовало изображение боевой бронированной машины MEHEL 2.0 (Mobile Expeditionary High Energy Laser, мобильный экспедиционный высокоэнергетический лазер), сообщает army.mil.



MEHEL 2.0. Фото: U.S. Army

Предназначение MEHEL 2.0 — противовоздушная оборона, а если точнее — борьба с беспилотниками. Построенная на базе бронетранспортера Stryker, она вооружена боевым лазером мощностью пять киловатт. Он может не только сбивать дроны, но и уничтожать минометные мины, неуправляемые ракеты и снаряды.

Оборудование экспериментальной машины позволяет идентифицировать малые беспилотники и дистанционно подрывать самодельные взрывные устройства.

Военные используют MEHEL 2.0 для отработки технологий интеграции боевых лазеров и оценки эффективности такого оружия

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