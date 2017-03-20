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Американцы показали бронетранспортер с боевым лазером
Командование ракетной и космической обороны армии США (SMDC) опубликовало изображение боевой бронированной машины MEHEL 2.0 (Mobile Expeditionary High Energy Laser, мобильный экспедиционный высокоэнергетический лазер),
Предназначение MEHEL 2.0 — противовоздушная оборона, а если точнее — борьба с беспилотниками. Построенная на базе бронетранспортера Stryker, она вооружена боевым лазером мощностью пять киловатт. Он может не только сбивать дроны, но и уничтожать минометные мины, неуправляемые ракеты и снаряды.
Оборудование экспериментальной машины позволяет идентифицировать малые беспилотники и дистанционно подрывать самодельные взрывные устройства.
Военные используют MEHEL 2.0 для отработки технологий интеграции боевых лазеров и оценки эффективности такого оружия
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Он может не только сбивать дроны, но и уничтожать минометные мины. неуправляемые ракеты и снаряды.
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