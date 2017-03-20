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Предупреждение от Мининформа получила "Наша нива"

21.03.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Предупреждение от Мининформа получила "Наша нива"

фото: sputnik.by

Министерство информации вынесло предупреждение сайту «Нашей Нивы» за «нарушение требований статьи 38 закона «О средствах массовой информации». Получение двух и более предупреждений в течение года грозит изданию закрытием.

Письмо за подписью министра Лилии Ананич датировано 14 марта.

В письме из Министерства информации процитированы 8 комментариев к статьям на сайте НН,  которые содержали: резкие высказывания в адрес властей; расписание предполагаемых несанкционированных протестных акций в регионах; резкие высказывания в адрес исполнителей задержаний, в частности, задержания Дмитрия Дашкевича; резкую критику установленного недавно в центре Минска памятника городовому и поддержку перформанса левых активистов, направленного против появления этого памятника.

Как ранее сообщалось, Министерство информации вынесло предупреждение белорусскому порталу TUT.by за материал «Родители написали сначала, что я фашист. Как белорусы воюют в Украине», в котором шла речь о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации вынесло предупреждение сайту «Нашей Нивы» за «нарушение требований статьи 38 закона «О средствах массовой информации». Получение двух и...

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