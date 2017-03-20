ДТП случилось вечером 20 марта недалеко от поселка Слободка в Жлобинском районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.

37-летний водитель VW Passat ехал по проселочной дороге со стороны деревни Заболотье. Мужчина не справился с управлением и выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся. Водителя выбросило из салона — в бессознательном состоянии его обнаружили приехавшие на место аварии милиционеры.

С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, уточнили в ГАИ региона. У водителя взяты биологические анализы для определения его состояния в момент аварии.