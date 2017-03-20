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Африканский футболист случайно признался в измене во время интервью

21.03.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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Футболист южноафриканского «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас случайно признался в измене во время послематчевого интервью. Об этом сообщает Mashable.

Встреча чемпионата страны против «Аякса» завершилась со счетом 2:2, Анас стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча.

В разговоре с журналистами он поблагодарил за поддержку «жену и подругу», после чего отметил, что оговорился: «жену, жену, конечно же я имел в виду жену. Люблю тебя, дорогая».

 
 
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Футболист южноафриканского "Фри Стейт Старс" Мохаммед Анас случайно признался в измене во время послематчевого интервью.

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