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Африканский футболист случайно признался в измене во время интервью
Футболист южноафриканского «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас случайно признался в измене во время послематчевого интервью. Об этом сообщает
Встреча чемпионата страны против «Аякса» завершилась со счетом 2:2, Анас стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча.
В разговоре с журналистами он поблагодарил за поддержку «жену и подругу», после чего отметил, что оговорился: «жену, жену, конечно же я имел в виду жену. Люблю тебя, дорогая».
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Футболист южноафриканского "Фри Стейт Старс" Мохаммед Анас случайно признался в измене во время послематчевого интервью.
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