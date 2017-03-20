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BMW остановила работу конвейера в Мюнхене из-за пьяных рабочих

21.03.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Компания BMW была вынуждена остановить работу конвейера на заводе в Мюнхене. Завод не работал около 40 минут, что принесло концерну убыток в размере почти 1 млн евро. Как сообщает Bild, конвейер был остановлен из-за двух рабочих в стоянии алкогольного и наркотического опьянения.


Фото: Reuters

Инцидент произошел в начале нынешнего месяца. Сотрудники BMW зафиксировали сбой на конвейере предприятия и позже обнаружили двух рабочих без сознания. В результате им была вызвана машина скорой помощи. Позже экспертиза обнаружила в крови рабочих, польского происхождения, алкоголь и амфетамин.

В компании уже заявили, что подобный инцидент впервые зафиксирован на их заводе. Какие дисциплинарные меры будут применены к рабочим, пока неизвестно. Другие подробности об инциденте не сообщаются.

Завод BMW в Мюнхене является главным предприятием немецкого бренда. Кроме того, основные производственные мощности компании сосредоточены в Дингольфинге, Регенсбурге, Лейпциге, Мюнхене. Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США. В России автомобили BMW производятся в Калининграде.

 
 
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В немецкой компании уже заявили, что подобный инцидент впервые зафиксирован на их заводе.

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