В военном и военно-техническом сотрудничестве у России и Беларуси идеальные отношения, чего нельзя сказать о других сферах, связанных с экономикой, энергетикой, хозяйством, поставками продуктов и другими накопившимися проблемами, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Алексей Дзермант.

"Надо помнить, что военная сфера и безопасность — это основополагающая сфера для таких стран, как Беларусь и Россия. Это базис, на котором стоит наш союз. Если этот базис прочен, то и остальные проблемы будут решаться", — уверен Дзермант.

Политический эксперт также прокомментировал участившиеся в последнее время спекуляции о том, что российские войска по каким-либо причинам могут остаться на территории Беларуси после совместных учений в сентябре 2017 года.

"Реальных оснований для этого нет никаких. Если они и могут остаться, то только по просьбе белорусской стороны, и никак иначе. А белорусская сторона говорит о том, что на период учений сюда прибывает техника, войска, и когда период учений закончится, они отбудут в место постоянной дислокации", — сказал Дзермант.

По информации политолога, общая сумма военных расходов Беларуси в год составляет от 700 миллионов долларов до миллиарда.

"Представьте себе, что все 25 лет Россия сама бы вкладывалась в Беларусь в военной сфере, то есть, сама обеспечивала бы безопасность и военную инфраструктуру. По сути, белорусская государственность — это один из инструментов экономии для России. Беларусь в этом плане, с одной стороны, теснейший военный союзник, а с другой, самодостаточный субъект, который самостоятельно может обеспечивать свою армию", — рассказал Дзермант.

Как ранее сообщал Sputnik, в понедельник, 20 марта, на совещании по вопросам обороны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах.

"Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые, это наши вопросы — Беларуси и России, а вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей недопустимо. Это не подлежит никакому виду торговли", — заявил президент.

Кроме того, Лукашенко потребовал от представителей силового блока, чтобы предстоящее мероприятие на территории Беларуси было абсолютно прозрачным и доступным не только для партнеров по ОДКБ и СНГ, но и для представителей североатлантического блока НАТО.

Комментарий политического эксперта Алексея Дзерманта о военном сотрудничестве Беларуси и России слушайте на радио Sputnik Беларусь.