Исследователи с фотографической точностью восстановили лицо бедного британца-рабочего, который жил в XIII веке. Об этом рассказывает сайт Кембриджского университета.



Изображение: Dr. Chris Rynn, University of Dundee

Этот человек получил условное имя Контекст 958. Его скелет стал одним из 400 полных захоронений, которые были найдены под Старой школой богословия на территории Кембриджского университета.

Над восстановлением внешности Контекста 958 трудились совместно археологи и специалисты по анатомии. Ученые восстановили лицо, а также выяснили некоторые детали его биографии, проанализировав его кости и зубы.



Изображение: C. Cessford / cam.ac.uk



Изображение: Laure Bonner / cam.ac.uk



Изображение: Dr. Chris Rynn, University of Dundee

Исследователи полагают, что Контекст 958 был пациентом в госпитале святого Иоанна. Тогда в это заведение могли попасть те, кто не мог себя обеспечивать во время болезни или был неспособен жить самостоятельно.

Контекст 958 умер примерно в 40 лет. Неизвестно, чем именно он занимался. Его зубы дважды приостанавливали рост — это говорит о голоде или тяжелой болезни в подростковом возрасте. Также на его затылке нашли следы травмы тупым предметом.

Судя по костям мужчины, у него была рабочая специальность и диета, богатая мясом и рыбой. Возможно, его работа давала ему особый доступ к этим продуктам. В определенный момент у Контекста 958 начались тяжелые времена. Вероятно, он заболел, потерял работу и не имел родных, которые могли бы о нем позаботиться — так он попал в благотворительный госпиталь.

Исследователей интересовал «простой бедный человек», который жил в Средневековье. «Большинство исторических записей касаются состоятельных людей, особенно их финансовых и юридических сделок. Чем меньше у вас денег и имущества, тем меньше шанс, что кто-нибудь что-то о вас запишет, — рассказал Джон Робб из Археологического департамента Кембриджского университета. — Таким образом, скелеты, подобные этому, — это наш шанс узнать, как жили простые бедные».

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