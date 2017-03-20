

В настоящее время вагонка очень часто выбирается для отделки помещений. Причина для этого довольно простая: материал надежно крепится на любую поверхность, а купить вагонку можно по привлекательной стоимости.





Что такое вагонка?

Вагонка представляет собой тонкую доску, которая используется в современном строительстве и ремонте как для внешней, так и для внутренней обшивки. Получают вагонку в результате строгания обрезной доски. Для изготовления используются лиственные и хвойные породы (например, сосна, ольха, лиственница). Каждый элемент материала выглядит равнозначным профилем с шипами и пазами, позволяющими надежно фиксировать панели между собой. Толщина изделий составляет 7—14 мм.

Пластиковая вагонка





Изделия из пластмассы считается альтернативой материалу из натурального дерева. Производится панели из поливнилхлорида. Крепление вагонки из ПВХ не отличается от деревянной, это все то же соединение шип-паз, но внутри ПВХ-вагонка пустая с реберными пластинами. Использоваться материал может для наружной и внутренней отделки. Благодаря высокой устойчивости к воде можно использовать в ванных комнатах или бане.

Как обшивать вагонкой?





Если вы решили выполнить работы по обшивке стен самостоятельно, то вам понадобится собственно панели, доски для выполнения обрешетки, крепежи, кляймеры и скобы, степлер и молоток, грунтовка для дерева и защитное лакокрасочное покрытие.

Первым делом создается обрешетка. Выбирайте доску толщиной 2-4 см. Помните, что расстояние между элементами не должно превышать 50 см и располагаться они должны строго перпендикулярно вагонке.

Затем переходим к креплению панелей. Использовать для этого можно кляймеры, что позволит получить аккуратный результат. Можно также крепить панели степлером.

В завершение поверхность обрабатывается защитным лакокрасочным покрытием.

Как крепится вагонка ПВХ?





Использование вагонки из ПВХ помогает скрывать все возможные недостатки, благодаря чему ее успешно используют на потолках, верандах, балконах, фасадах и так далее. Она достаточно надежна и проста в уходе, ее можно только протирать влажной тряпкой от пыли, и она всегда будет иметь отличное состояние.

Крепить ее можно на жидкие гвозди или обрешетку. К жидким гвоздям прибегают реже, так как этот способ требует больших усилий для создания идеально ровной стены, которая является залогом успешной обшивки.

Более распространённым является способ крепления на обрешетку. Монтаж ПВХ-вагонки не сложен, но следует помнить о тонкостях. Первая панель должна быть установлена в углу строго вертикально. Затем к ней крепятся по очереди остальные панели по методу шип-паз.

Как крепится вагонка МДФ?





Купить вагонку МДФ можно для отделки помещений изнутри. Она часто используется для обшивки лоджий, потолков. Крепление реек осуществляется на обрешетку с использованием специального крепежа, между собой панели соединяются шпунтовым замком в виде небольшого гребня и канавки для него.

Как рассчитать количество материала на куб?





Чтобы рассчитать количества досок в кубе, необходимо учесть длину, ширину, толщину вагонки. Все параметры переводятся в метры и перемножаются между собой. Далее 1 куб мы должны разделить на полученную величину. Таким образом мы получим количество штук в кубе. Рассмотрим на примере. У нас есть материал толщиной 15 мм, шириной 80 мм и длиной 2 метра. Получаем 1/(0,015х0,08х2)=416 штук.

Где купить вагонку в Минске?





Материал предлагают многие компании Минска, например:

магазин «Лескомплект»: ул. Уручская, 23;

магазин пиломатериалов «Русский лес»: ул. Тимирязева, 129;

гипердискаунтер пиломатериалов «Тайга»: Масюковщина, ул. Лынькова, 119Д.

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