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21,5% белорусов никогда не были в ресторане, 31,3% - в цирке

21.03.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Пятая часть опрошенных белорусов призналась, что никогда не была в ресторане, кафе и бары никогда не посещало 13%, а в цирке никогда не было 31,1% опрошенных. Об этом говорят данные исследования, которое в 2016 году провел «Центр европейской трансформации» по заказу международного консорциума «ЕвроБеларусь» на основе опроса компании «Сатио».


Фото использовано в качестве иллюстрации

В опросе участвовало почти две тысячи белорусов в возрасте от 16 до 64 лет, жители городов и сел.

Респондентов просили заполнить таблицу, в которой нужно было отметить фактическую частоту посещения ими тех или иных мест. В качестве таких «мест» были предложены разные варианты. Выяснилось, что чаще всего соотечественники посещают дачный участок. Мы же обратили внимание на частоту посещений белорусами кафе, баров, ресторанов, кинотеатров, концертов, цирка, зоопарков, музеев, театров, библиотек.

Для выбора предлагалась шкала от 0 до 7, где 7 — чаще одного раза в неделю, а 0 — никогда не был.

Авторы исследования отмечают, что в рестораны около трети белорусов (30,5%) заглядывает не каждый год, а каждый пятый (21,5%) никогда в жизни не был. В учреждения культуры (библиотеки, театры, музеи) треть белорусов не заходит никогда, а только однажды в библиотеке были 18,4% белорусов, в музее — до 29,5%.

Цирк и зоопарк каждый десятый белорус посещает хотя бы раз в год, отмечают исследователи.

Частота посещений различных мест и мероприятий

 
 
Ссылка на источник 13
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Об этом говорят данные исследования, которое в 2016 году провел "Центр европейской трансформации".

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