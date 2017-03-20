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Беларусь в январе увеличила экспорт калийных удобрений на 54,3% в натуральном выражении до 480,5 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились всего на 12,7% до 158,6 млн долларов, так как цены на удобрения остаются ниже прошлогодних.

Самым крупным покупателем белорусского калия стал Китая, куда было отправлено 94,9 тыс. т на 30,6 млн. долларов. Поставки выросли в натуральном выражении в два раза по сравнению с январем-2016, пишет "Белорусы и рынок" .

На втором месте по объемам поставок – Бразилия, куда было отправлено без малого 55 тыс. т удобрений на 19,8 млн долларов, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

В Индию было экспортировано 51,2 тыс. т удобрений на 16,4 млн. долларов. Поставки в натуральном выражении остаются на уровне прошлого года. 46,67 тыс. т. закупила Малайзия на сумму 13,7 млн долларов, что в два раза больше, чем в январе-2016. Также более чем вдвое выросли поставки отечественных калийных удобрений в США до 35,43 тыс. т.

Экспорт азотных удобрений в начале года был ниже, чем в 2016-м на 34,2%. Всего было экспортировано 27,5 тыс. т в пересчете на действующее вещество, в стоимостном выражении поставки снизились на 38,3% до 12,9 млн долларов. Крупнейшим покупателями азотных удобрений в январе стали Сенегал, куда было поставлено 10,2 тыс. т, Франция с 4,4 тыс. т. Более 3 тыс. т получили Великобритания, США и Украина.

Продолжает расти и экспорт смешанных минеральных удобрений. В январе поставки выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. Они достигли 92,4 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 3% до 22,4 млн долларов.

Главными экспортными направлениями выступают страны-соседи. Под посевную-2017 в Украину было поставлено в январе 30,3 тыс. т удобрений на 8 млн долларов, 27,2 тыс. т закупили в Польше на 6,5 млн долларов, 22,4 тыс. т на 5,1 млн – в Литве.