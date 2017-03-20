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Премьер Великобритании формально уведомит Европейский союз о запуске процедуры «брексита» 29 марта.

Премьер Великобритании Тереза Мэй 29 марта формально уведомит Европейский союз о выходе Соединенного Королевства из его состава. Таким образом, глава британского правительства воспользуется ст. 50 Лиссабонского договора, передает Радио Польша .

20 марта представитель Великобритании в Брюсселе Тимоти Барроу уведомил об этом председателя Европейского совета Дональда Туска. В течение 48 часов с момента получения уведомления он должен будет ознакомить правительства стран-членов ЕС с планом переговоров с британцами.

Процесс выхода Великобритании из ЕС продлится 2 года. Напомним, что по итогам референдума, который состоялся 23 июня в Великобритании победу одержали сторонники выхода страны из ЕС. За такое решение проголосовали 51,9% избирателей, против – 48,1%. Великобритания станет первой страной, вышедшей из состава Евросоюза.