В администрации Центрального района в рамках общественного обсуждения прошла презентация проекта детального планирования территории возле парка развлечений «Дримлэнд» в границах проспекта Победитилей и улицы Орловской, напротив Дворца независимости.

В актовом зале собралось меньше десятка человек, которых интересовало, что проектировщики предлагают построить на этой площадке.





Еще до начала презентации главный архитектор проекта пояснила, что проект, «дошедший» до презентации, немного отличается от того, который администрация района выложила на своем сайте и опубликовала в газете «Минский курьер».





— Проект несколько раз менялся, поскольку на момент разработки этого детального плана были застройщики, которые сейчас уже ушли. Это касается и ресторана «Зеленая линия», и гостиничного комплекса со спа-салоном и подземным паркингом на 50 машиномест. Этих объектов в откорректированном проекте, который мы презентуем сегодня, уже нет, — пояснила главный архитектор проекта Марина Абухович.

Кроме крупных объектов — ресторана и гостиницы — из проекта убрали дизель-электрическую станцию и трансформаторную подстанцию. Остальные объекты остались. Архитекторы предлагают возвести:

— многофункциональный общественный объект;

— технический центр национальных сборных команд Беларуси по футболу;

— здание Верховного суда;

— спортивный клуб;

— ресторан;

— павильон со смотровой площадкой;

— кафе;

— экспозицию «Мини-Беларусь» и административно-хозяйственное здание с общественным туалетом;

— площадку для сезонной торговли;

— форум — павильон;

— казино и ночной клуб.

Кроме того, проектировщики предлагают в парке Дримлэнд поставить еще аттракционы, открыть несколько кафе, а у «Мини-Беларуси» разбить сквер с объектами общепита. На берегу Свислочи обустроят пляжную зону.

— Территория является частью водно-зеленого диаметра города и расположена по обе стороны реки Свислочь. Такое соседство с одной стороны диктует необходимость насыщения территории объектами притяжения, с другой — сохранение уникального природного паркового комплекса. Территория занимает порядка 172 гектара. Проектом до 2030 года предлагается реконструировать городской сквер с питьевым источником. Здесь будут зоны тихого отдыха, сезонные точки общепита, прокат велосипедов. Также мы предлагаем благоустроить набережную, обустроить пляж, провести реконструкцию лыжероллерной трассы, — рассказала Марина Абухович.

Тех, кто собрался послушать презентацию, в основном, интересовали вопросы экологии и транспорта.





— Хотелось бы узнать, те зеленые насаждения, которые есть на территории парка Дримлэнд, там и останутся? — поинтересовался активист кампании «Городской Лесничий» и «Зеленая сеть» Игорь Корзун.

— Строения будут занимать не более 7%. Тем более, что аттракционы и объекты общепита — это не капитальные строения, — ответили архитекторы.

— По проекту через парковую зону здесь пройдет магистраль третьего транспортного кольца. Каким образом? — уточнили присутствующие.

— Возможно, она пройдет по эстакаде, а может — под землей. Это уже будут решать другие проектировщики. Но однозначно она не будет разрезать парковую зону, — пояснила архитектор.





— А меня больше интересует левобережная часть. Что будет на территории бывшей птицефабрики в районе Нововиленской? — спросил житель района Николай Станиславович.

— Это не касается проекта, который мы рассматриваем. Но могу сказать, что уже есть застройщик и на этой территории будет развиваться жилой район.

Экологи, которые несколько лет слали архитекторам свои возражения и аргументы против строительства ресторана «Зеленая линия», хотели убедиться, точно ли ресторан не построят, и когда в таком случае уберут ограждение на выделенной для него территории.





— Ресторан из проекта исключили по заданию Комитета архитектуры и градостроительства, поэтому его точно не будет, — заверили архитекторы. — А вот когда демонтируют ограждение, сказать сложно. Но оно будет убрано, не переживайте.

Общественное обсуждение проекта продлится по 12 апреля. Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района по 1 апреля.

Замечания и предложения в письменной и электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 11 апреля можно направить в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by).