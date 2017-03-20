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В Брестском районе Land Rover опрокинулся в мелиоративный канал

21.03.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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В Брестском районе в мелиоративном канале обнаружили Land Rover Discovery. Рядом с автомобилем находился пьяный мужчина, который утверждал, что не был за рулем этой машины. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Инцидент произошел вечером 19 марта. В дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что на улице Учительской в деревне Вычулки в канале находится Land Rover. Прибывшие по вызову инспекторы обнаружили около автомобиля 34-летнего брестчанина, который пояснил, что не был за рулем, а якобы пытался оказать помощь водителю.

— В салоне Land Rover инспекторы обнаружили портфель с документами на имя «спасателя». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — более 2 промилле алкоголя. Ранее он 89 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, — сказали в ГАИ.


Автомобиль доставили на штрафстоянку. По факту происшествия проводится проверка.

 
 
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Рядом с автомобилем находился пьяный мужчина, который утверждал, что не был за рулем этой машины.

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