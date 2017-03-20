Накануне отлета в Стокгольм на матч квалификации ЧМ-2018 против команды Швеции сборная Беларуси по футболу провела встречу со своими болельщиками. SPORT.TUT.BY посетил мероприятие и узнал, как прошло самое спортивное чаепитие марта





В начале марта федерация футбола пригласила всех желающих на открытую тренировку и последующее чаепитие с национальной сборной. Нужно отметить, что дружина не впервые собирает фанатов вместе. В сентябре прошлого года команда общалась с болельщиками в рамках поддержки бренда «Белыя крылы».

Первая открытая тренировка под руководством Игоря Криушенко началась в обещанные федерацией 16.30. Вначале особого ажиотажа среди болельщиков не наблюдалось.

«Вряд ли стоило ожидать большого наплыва людей, все-таки конец рабочего дня. Это просто открытая тренировка, на которую мы пригласили журналистов, но не закрыли двери для всех остальных. Основное мероприятие будет позже в конференц-зале. Каждый сможет задать вопрос своему любимцу, не обязательно связанный со спортом. Сейчас у нас обновленный тренерский штаб, к команде присоединились толковые футболисты. В целом, повод имеется», ­­­- поделился впечатлениями директор департамента Белорусской федерации футбола по маркетингу Владимир Бережков.















































Людей наверняка отпугнула и капризная погода. Немногочисленные поклонники жаловались на отсутствие фудкортов, маскота и развлекательной программы в целом.

«Сегодняшнее мероприятие — просто знакомство с новой командой. Я бы сказал, такая атмосферная встреча без особого блеска. Скажем, если бы стояла задача завтра собрать людей на матч в Борисове, то мы бы применили другой формат. Федерация постарались сделать максимально доступными цены для выезда болельщиков в Швецию. Пара турфирм практически по себестоимости предложила болельщикам съездить поддержать команду. Первый домашний матч у нас в июне против болгаров, там мы уже планируем вернуться к брендированной акции.

Что еще более важно, бренд «Белыя крылы» не все поняли правильно. Почему-то он был воспринят в штыки некоторыми идеологическими кругами. Была такая ситуация, когда мы не согласовали социальную рекламу, и нам пришлось объяснять, что лежит в основе концепции бренда. Плюс ко всему, был неудовлетворительный спортивный результат, поэтому решили помолчать какое-то время. Сейчас мы готовим много наружной рекламы, будем продавать атрибутику к сезону, уже анонсирован запуск футбольного канала. Мы не изобретаем что-то новое, просто хотим совместными усилиями создать комфортную среду для болельщиков. Чтобы человек смог посмотреть выездной матч любимой команды, отдать ей свои эмоции. Сегодня недостаточно привести на трибуны просто любителей футбола, нужно работать и на нецелевую аудиторию. Человек придет, увидит шоу и захочет вернуться на стадион. Как правило, люди идут туда, где есть антураж и работа со зрителями", — подытожил Владимир Бережков.





Особое внимание у аматоров футбола вызвало присутствие на поле Виталия Родионова. Капитан борисовского БАТЭ прибыл в расположение национальной сборной впервые с 2014 года.

«Я приехал в команду с хорошим настроением, увидел многих ребят, с которыми очень давно не общался. Буду стараться помочь сборной.

Я не могу сказать, что меня сильно огорчает небольшое количество людей на тренировке. Не помню, когда в последний раз вокруг сборной наблюдался запредельный ажиотаж. Были отдельные периоды, когда интерес к команде поднимался или опускался, но это незначительно. Всем вместе нужно объединиться и как-то прожить этот отборочный цикл. Надеяться на лучшее", — сказал нападающий.





После тренировки футболисты отправились на восстановительные процедуры. В ожидании игроков в конференц-зале показывали документальный фильм о белорусском футболе. Болельщики со стажем ностальгировали по «Динамо-82». По окончании сюжета в зале появились главные герои вечера: компанию тренеру сборной составили Сергей Черник, Иван Маевский, Станислав Драгун и Сергей Политевич. Люди интересовались у игроков всем подряд: от тактики и состава команды до философии побед и поражений. Игорю Криушенко не удалось уйти от кадровых вопросов, особенно об отсутствии в обойме «националки» Тимофея Калачева:

«Я разговаривал с Тимофеем по телефону. Повторюсь, вопрос его будущего в сборной открыт. Он у Тимофея стоит следующим образом: ни «да», ни «нет».

Очень хорошо, когда в команде есть 2−3 опытных игрока. Это хранители традиций, мои помощники внутри коллектива. К ним можно отнести и Виталия Родионова. У нас сейчас дефицит нападающих, поэтому вызов в сборную пойдет на пользу и нам, и ему", — отметил специалист.



























































После импровизированной пресс-конференции игроки и болельщики встретились в фойе, где их ждал обещанный чай со сладостями. Каждый мог сфотографироваться с любимым спортсменом или просто поговорить в непринужденной обстановке.