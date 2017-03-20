Представитель знаменитой династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник в возрасте 101 года.

"Никто никогда не догадывается, кем окажется в этой жизни, но всегда надо знать, что рожден для чего-то большего", — говорил Дэвид Рокфеллер.

Американский финансист, государственный деятель Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке (США).

Его дед Джон Рокфеллер (первый долларовый миллиардер в истории человечества) — был основателем одной из крупнейших финансовых групп США — нефтяного треста "Стандард ойл компани" (Standard Oil Co.). Братья банкира Нельсон и Уинтроп стали известными политиками. Нельсон с 1974 по 1977 год занимал пост вице-президента при Джеральде Форде, а Уинтроп был губернатором штата Арканзас.

Дэвид Рокфеллер в 1936 году с отличием окончил Гарвардский университет по специальности английская история и литература, позже получил экономическое образование (год учился в Гарвардском университете, а затем год — в Лондонской школе экономики).

Дэвид Рокфеллер: "Скорее наймут человека с энтузиазмом, чем того, который все знает".

В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В том же году он начал работать на государственной службе, став секретарем мэра Нью-Йорка. С 1941 года по 1942 год Дэвид Рокфеллер был помощником регионального директора в Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения (United States Office of Defense, Health and Welfare Services).

Дэвид Рокфеллер: "Благодаря упорству, все, что угодно, — будь то правильное или нет, хорошее или плохое, — будет достигнуто".

Демобилизовавшись, Дэвид Рокфеллер в апреле 1946 года начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" (Chase National Bank) в должности помощника управляющего иностранным отделом. Хотя в этом банке семья Рокфеллеров владела значительной долей акций и возглавлял его дядя Дэвида Рокфеллера Уинтроп Олдрич, тем не менее, Дэвиду пришлось подниматься по всем ступеням служебной лестницы.

Дэвид Рокфеллер: "Скорее наймут человека с энтузиазмом, чем того, который все знает".

В 1952 году он стал первым вице-президентом "Чейз нэшнл" и осуществил слияние с Манхэттенским банком (Bank of Manhattan), в результате чего в 1955 году появился один из крупнейших в США банк "Чейз Манхэттен" (Chase Manhatten Bank). С 1961 года по 1981 год Дэвид Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен". Специализировался на международном банковском деле, был близок к министрам и главам государств разных стран мира. В 1981 году Рокфеллер удалился от активного управления банком, но остался председателем Международного совещательного комитета банка.

Дэвид Рокфеллер: "Хорошее управление состоит в том, чтобы показывать обычным людям, как сделать работу превосходных людей".

В 2002 году написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs). В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные благотворительные и бизнес-предприятия.

Дэвид Рокфеллер: "Можете отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого".

В 2008 году он пожертвовал Гарвардскому университету 100 миллионов долларов, что стало самым большим пожертвованием со стороны бывшего выпускника за всю историю этого учебного заведения. Деньги по желанию Рокфеллера были направлены на расширение преподавания гуманитарных наук и финансовую помощь студентам, стажирующимся за границей.

Дэвид Рокфеллер: "Не бойтесь отказываться от хорошего в пользу отличного".

У Дэвида Рокфеллера было шесть детей, десять внуков и столько же правнуков. Его супруга Маргарет Макграт скончалась в 1996 году. Один из сыновей миллиардера — Ричард Рокфеллер — погиб в авиакатастрофе в 2014 году.

Дэвид часто говорил, что планирует прожить 200 лет: с 1976 года после автокатастрофы, в которую он попал, миллиардер сменил семь сердец и две почки, последнюю пересадку он перенес на 100 году жизни. Рокфеллер умер в своем поместье во сне, не дожив до 102-летия всего несколько месяцев.