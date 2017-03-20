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Белорусская делегация снова направилась в Москву на переговоры

21.03.2017 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская делегация снова направилась в Москву на переговоры

Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко в очередной раз отправилась на переговоры в Москву, сообщил пресс-секретарь правительства Владислав Сычевич.

"Да, правительственная делегация во главе с вице-премьером (В.Семашко – ИФ) находится в Москве", - сказал Сычевич.

Пресс-секретарь не уточнил, по какой теме ведутся переговоры. Вместе с тем вице-премьер Владимир Семашко курирует в стране нефтегазовый комплекс.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть 500 млн долларов. Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад, пишет interfax.by.

 
 
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Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко в очередной раз отправилась на переговоры в Москву, сообщил...

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