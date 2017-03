Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пропустил начало встречи с «Нантом» (1:1) в 30-м туре чемпионата Франции из-за проблем со шнурками.

В преддверии матча итальянец вышел на поле вместе со своими одноклубниками, однако начать игру с первых минут не смог. Перед стартовым свистком арбитра Балотелли почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах. Сам футболист не смог справиться с этой проблемой и обратился за помощью к персоналу «Ниццы», после чего они в течение двух минут перешнуровывали бутсы итальянца.

First bibs, now this

Balotelli missed 2 mins of Nice’s 1−1 draw at Nantes because he can’t tie shoelaces!