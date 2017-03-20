﻿ Балотелли не смог сам завязать шнурки перед матчем. 21.by
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Балотелли не смог сам завязать шнурки перед матчем

21.03.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пропустил начало встречи с «Нантом» (1:1) в 30-м туре чемпионата Франции из-за проблем со шнурками.

В преддверии матча итальянец вышел на поле вместе со своими одноклубниками, однако начать игру с первых минут не смог. Перед стартовым свистком арбитра Балотелли почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах. Сам футболист не смог справиться с этой проблемой и обратился за помощью к персоналу «Ниццы», после чего они в течение двух минут перешнуровывали бутсы итальянца.

Таким образом, Балотелли вошел в игру уже после свистка главного судьи. В этой встрече 26-летний форвард не отметился результативными действиями.

 
 
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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли пропустил начало встречи с "Нантом" (1:1) в 30-м туре чемпионата Франции из-за проблем со шнурками.

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