МИНСК, 21 мар — Sputnik. Эксперты в области поисковой деятельности полагают, что сбежавший из пункта пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе вряд ли взял курс на территорию соседней страны.



© Sputnik/ Виктор Толочко ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу

Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу , два человека задержаны, еще одному удалось сбежать. По данным следователей, сбежавший, скорее всего, управлял автомобилем.

"Вряд ли он будет рисковать и пытаться нелегально перейти государственную границу. Скорее всего, этот человек принял решение скрыться в Припятском государственном заповеднике", — данное мнение высказал Sputnik эксперт. По его словам, если это не профессионально подготовленный для марш-бросков человек, не спецназовец, его скоро должны задержать.

"Безусловно, люди, занимающиеся его розыском, установили его личность и просчитывают, какую стратегию он изберет. Безусловно, уже разработан план, и в соответствии с этим планом разбита местность на квадраты, идет их прочесывание", — сказал эксперт.

Собеседник агентства также отметил, что человек, сумевший сбежать от профессионально подготовленных пограничников, "наверное, имеет определенную физическую подготовку".

"Если он добрался до заповедника, где уже несколько десятилетий, по сути, не ступала нога человека, то процесс поиска усложнится", — считает собеседник агентства.

Чисто гипотетически

Эксперт отметил, что в таких погодных условиях, какие наблюдаются в настоящее время, передвигаться по пересеченной местности неподготовленному человеку очень сложно.

"В полной темноте, без фонарика, без навигатора, во время дождя. Это нелегкий путь. А если учесть, что человек мог при задержании получить травму, то скрываться от правоохранительных органов ему будет очень непросто", — рассказал эксперт.

Он уточнил, что хорошо подготовленный человек будет идти в таких условиях по пересеченной местности со скоростью 4 максимум 5 километров в час. "Это если рассуждать чисто гипотетически о данном случае. А если посмотреть с другого ракурса — то для задержания злостного нарушителя государственной границы с тротилом и шашками в мгновение ока поднимают силы — пограничников, военных, а также спецавиацию", — сказал собеседник агентства. "Должны скоро задержать беглеца", — резюмировал эксперт.

Пять лет за таран

Санкция статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело в отношении двух пассажиров внедорожника, предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным следствия, УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).

По словам следователей, Jeep был задержан в километре от погранперехода оперативной группой Госпогранкомитета после применения табельного оружия. Двое находившихся в авто задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля.

В автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

Усиление контроля

В связи с данным инцидентом на участке границы Мозырского пограничного отряда усилены меры безопасности, проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека из автомобиля, сообщили в ГПК. На границе усиленно проверяется автомобильный транспорт, документы граждан. Протяженность белорусско-украинской границы составляет более одной тысячи километров.