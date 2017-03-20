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В Беларуси определены семь перспективных участков, на которых могут быть разведаны и разработаны новые месторождения минеральных вод. Участки расположены в районе Гродно и Орши.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси определены семь перспективных участков для разведки минеральных вод В Беларуси определены семь перспективных участков, на которых могут быть разведаны и разработаны новые месторождения минеральных вод. Участки расположены в...

"Наши специалисты предварительно выделили семь перспективных участков для поисков и разведки минеральных вод. Их надо еще исследовать, получить дополнительную информацию, чтобы знать точно, каким ресурсом мы располагаем", - сообщила заместитель директора по науке филиала "Институт геологии" РУП "НПЦ по геологии" Ольга Васнева, передает корреспондентдобавив, что коммерческих предложений по использованию этих участков пока не поступало.При этом она отметила, что данные по семи участкам появились недавно и, возможно, еще не были доведены до всех заинтересованных."Мы собрали все имеющиеся данные в буклеты, которые передаются в Минприроды, а потом распространяются всем заинтересованным. Так что коммерческие предложения мы ждем", - подчеркнула замдиректора.По ее словам, один из выделенных участков расположен в районе Гродно. "Предварительно установлено, что на данной территории развиты редкие для страны хлоридные кальциево-натриевые соленые воды и рассолы. Они сходны по своим характеристикам с водами курорта Друскининкай. В северо-западном направлении вдоль западного склона Оршанской впадины развиты подземные воды сульфатно-кальциевого состава, которые схожи с водами курортов Франции и России", - рассказала Ольга Васнева.Она напомнила, что сейчас на территории Беларуси более 200 скважин с минеральной водой, используемой для различных целей.