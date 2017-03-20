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Семашко улетел в Москву на переговоры
Белорусская правительственная делегация под руководством вице-премьера Владимира Семашко находится в Москве на очередных переговорах.
«Переговоры по урегулированию вопроса (нефтегазового-ред.) с российской стороной протекают в перманентном режиме. В переговорах участвуют специалисты и руководители профильных ведомств, включая «первых лиц» правительства», — сказал собеседник
Напомним, что в белорусско-российских отношениях давно
Россия ранее резко
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Белорусская правительственная делегация под руководством вице-премьера Владимира Семашко находится в Москве на очередных переговорах.
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