Белорусская правительственная делегация под руководством вице-премьера Владимира Семашко находится в Москве на очередных переговорах.

«Переговоры по урегулированию вопроса (нефтегазового-ред.) с российской стороной протекают в перманентном режиме. В переговорах участвуют специалисты и руководители профильных ведомств, включая «первых лиц» правительства», — сказал собеседник РИА «Новости» , комментируя ход переговоров по урегулирования белорусско-российского нефтегазового спора.

Напомним, что в белорусско-российских отношениях давно что-то пошло не так . Власти Беларуси вновь активно ищут альтернативу российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года .