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Помочь бизнесу: государство готово отменить 8 видов лицензирования
Минэкономики предлагает отменить лицензирование для восьми видов деятельности.
Как
«Кроме того, мы подготовили предложения и в составе рабочей подгруппы по вопросам системного сокращения количества административных процедур, которую возглавляет первый вице-премьер Василий Матюшевский. Сегодня Совет Министров также внесет их в Администрацию», - отметил он.
«В том документе, который правительство сегодня внесет в Администрацию, предусматривается отмена для восьми видов лицензирования, которые не относятся к охране здоровья, жизни и национальной безопасности. При этом для тех видов деятельности, которые остаются, лицензирование будет максимально упрощено. В частности, предусматривается отмена понятия "грубое нарушение лицензионных требований", а также окончательное внедрение принципа "одно окно" для тех видов деятельности, которые будут подлежать лицензированию», - сообщил Арушаньянц.
Напомним, что 24 февраля - 3 марта в Минске
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Минэкономики предлагает отменить лицензирование для восьми видов деятельности.
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