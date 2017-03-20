Минэкономики предлагает отменить лицензирование для восьми видов деятельности.

Как рассказал директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, предложения Министерства экономики по стимулированию деловой активности были переданы в администрацию президента.

«Кроме того, мы подготовили предложения и в составе рабочей подгруппы по вопросам системного сокращения количества административных процедур, которую возглавляет первый вице-премьер Василий Матюшевский. Сегодня Совет Министров также внесет их в Администрацию», - отметил он.

«В том документе, который правительство сегодня внесет в Администрацию, предусматривается отмена для восьми видов лицензирования, которые не относятся к охране здоровья, жизни и национальной безопасности. При этом для тех видов деятельности, которые остаются, лицензирование будет максимально упрощено. В частности, предусматривается отмена понятия "грубое нарушение лицензионных требований", а также окончательное внедрение принципа "одно окно" для тех видов деятельности, которые будут подлежать лицензированию», - сообщил Арушаньянц.