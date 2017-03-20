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Вратарь минского "Динамо" просит разрешить сдавать кровь канадским геям
Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс заявил, что написал в Эдмонтоне просьбу разрешить сдавать кровь канадским гомосексуалистам.
«Пожалуйста, измените вашу политику сдачи крови, не разрешающую быть донорами мужчинам-геям. Дискриминационные правила останавливают сотни подходящих доноров», — написал Скривенс в Instagram.
Отметим, что это не первый случай, когда Скривенс обращает внимание на права секс-меньшинств. В знак поддержки он одевает носки с ЛГБТ-радугой и участвует в гей-парадах.
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Вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс заявил, что написал в Эдмонтоне просьбу разрешить сдавать кровь канадским гомосексуалистам.
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