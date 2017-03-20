В поздравлении главы государства говорится о том, что многие годы Владыка Филарет посвятил укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности. Неустанно направлял свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций.

Владыка Филарет — один из самых уважаемых иерархов православной церкви, с его именем связано возрождение религиозной жизни в Беларуси, открытие множества новых приходов. Более 20 лет Митрополит Филарет был предстоятелем Белорусской православной церкви.

О масштабе личности Митрополита Филарета и личном опыте общения с Владыкой ведущим радио Sputnik Беларусь рассказал настоятель православного прихода в честь святого Николая Японского отец Павел Сердюк.

"Масштаб личности Владыки Филарета мы видим по результатам его архипастырских трудов в Беларуси. Нужно понимать, в какое время и в какую обстановку он приехал, и каковы плоды его пребывания и служения на белорусской земле. Это уникальный масштаб возрождения церковной жизни во всем многообразии ее форм", — отметил священнослужитель.

Отец Павел рассказал о том, что лично для него, как и для многих других представителей православного духовенства, Владыка Филарет был и остается духовным отцом.

"Как священнослужитель я начинал в начале 2000 годов. В отличие от духовенства, которые приняло крест служения еще в советские годы, мы, будучи новым поколением, пришли уже в воссозданные духовные школы на волне свободы церкви в широкой общественной жизни", — сказал священнослужитель.

Отец Павел сравнил Владыку Филарета с "образным библейским Моисеем, который выводил из земли рабства новое поколение".

"Я уже был в том поколении, которое не знало идеологического и мировоззренческого плена, и для нас церковь была и остается огромной радостью. Белорусская православная церковь в том статусе, в котором она существует сегодня, и в том влиянии, которое оказывает на умы, это, несомненно, заслуга Владыки Филарета", — констатировал священнослужитель.

Беседу с настоятелем православного прихода в честь святого Николая Японского отцом Павлом Сердюком слушайте на радио Sputnik Беларусь.