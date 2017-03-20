Банки совместно с компаниями-партнерами выпускают кобрендинговые карты. Этот «пластик» может одновременно быть и обычным платежным средством, и дисконтной карточкой. К примеру, если банк сотрудничает с медцентром, то карта дает возможность получить скидку на его услуги. FINANCE.TUT.BY узнал, какие бонусы можно получить по белорусским кобрендинговым картам.
Банк, карта
Бонусы и примечания
Стоимость оформления и обслуживания
Альфа-Банк,
World of Tanks
Бесплатный премиум-аккаунт на 30 дней, игровые бонусы за платежи более 900 BYN в месяц, бонусы в игровом магазине, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото.
Бесплатный премиум-аккаунт 30 дней, бесплатные онлайн-сервисы, бесплатные уведомления, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото.
Альфа-Банк,
Alfa-life
20 бесплатных lifepoints первые 3 месяца (меняются на мобильные услуги оператора),
1,5% point-back (покупки конвертируются в lifepoints),
скидки в клубе my life:)
Бесплатное обслуживание при обороте от 150 BYN в месяц,
1,9 BYN в месяц при обороте до 150 BYN в месяц Заказать карту
Альфа-Банк,
Альфа-Белавиа
Услугу подключают к новой или действующей карточке Альфа-Банка. Потраченные рубли меняются на баллы. 1,25 балла = за каждый потраченный по карте 1 евро — по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition; 1 балл = 1 евро по остальным типам карт.
Баллы используются при покупке билетов.
Стоимость услуги 1 EUR. При одновременном оформлении карты и подключении услуги действует акция (срок окончания акции устанавливается банком): Visa Classic/MasterCard Standard Pay Pass — 5 BYN/USD/EUR в год;
Visa Gold/MasterCard Gold/MasterCard Gold Pay Pass — 10 BYN/USD/EUR в год Заказать карту
Белгазпромбанк,
«Белгазпромбанк-Газпромнефть»
Держатель карты становится участником программы лояльности «Разам з намі», а также получает баллы от каждой безналичной операции по карте. За накопленные баллы можно приобрести топливо, товары и услуги на любой АЗС сети, 1 балл = 1 рубль.
Бесплатно — выпуск зарплатной карточки, дополнительная к расчетной карте — 10 USD, дополнительная к зарплатной карте — 10 BYN на себя, бесплатно — на родственников Заказать карту
МТБанк,
Карта «МТБанк-Корона»
Скидка до 7% в торговой сети «Корона»; кэшбэк 1% за любые покупки.
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