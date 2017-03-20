﻿ Бесплатные полеты и скидки в магазинах. Какие бонусы банки предлагают по кобрендинговым картам. 21.by
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Бесплатные полеты и скидки в магазинах. Какие бонусы банки предлагают по кобрендинговым картам

21.03.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Банки совместно с компаниями-партнерами выпускают кобрендинговые карты. Этот «пластик» может одновременно быть и обычным платежным средством, и дисконтной карточкой. К примеру, если банк сотрудничает с медцентром, то карта дает возможность получить скидку на его услуги. FINANCE.TUT.BY узнал, какие бонусы можно получить по белорусским кобрендинговым картам.

Банк, карта Бонусы и примечания Стоимость оформления и обслуживания
Альфа-Банк,
World of Tanks		 Бесплатный премиум-аккаунт на 30 дней, игровые бонусы за платежи более 900 BYN в месяц, бонусы в игровом магазине, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото.

Бесплатное обслуживание в месяц открытия текущего счета, потом 4,5 BYN в месяц
Заказать карту:
World of Tanks
World of Warships
World of Tanks Blitz
Альфа-Банк,
World of Warships
Альфа-Банк,
World of Tanks Blitz		 Бесплатный премиум-аккаунт 30 дней, бесплатные онлайн-сервисы, бесплатные уведомления, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото.
Альфа-Банк,
Alfa-life		 20 бесплатных lifepoints первые 3 месяца (меняются на мобильные услуги оператора),
1,5% point-back (покупки конвертируются в lifepoints),
скидки в клубе my life:)		 Бесплатное обслуживание при обороте от 150 BYN в месяц,
1,9 BYN в месяц при обороте до 150 BYN в месяц
Заказать карту
Альфа-Банк,
Альфа-Белавиа		 Услугу подключают к новой или действующей карточке Альфа-Банка. Потраченные рубли меняются на баллы. 1,25 балла = за каждый потраченный по карте 1 евро — по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition; 1 балл = 1 евро по остальным типам карт.
Баллы используются при покупке билетов.		 Стоимость услуги 1 EUR. При одновременном оформлении карты и подключении услуги действует акция (срок окончания акции устанавливается банком): Visa Classic/MasterCard Standard Pay Pass — 5 BYN/USD/EUR в год;
Visa Gold/MasterCard Gold/MasterCard Gold Pay Pass — 10 BYN/USD/EUR в год
Заказать карту
Белгазпромбанк,
«Белгазпромбанк-Газпромнефть»		 Держатель карты становится участником программы лояльности «Разам з намі», а также получает баллы от каждой безналичной операции по карте. За накопленные баллы можно приобрести топливо, товары и услуги на любой АЗС сети, 1 балл = 1 рубль. Бесплатно — выпуск зарплатной карточки, дополнительная к расчетной карте — 10 USD, дополнительная к зарплатной карте — 10 BYN на себя, бесплатно — на родственников
Заказать карту
МТБанк,
Карта «МТБанк-Корона»		 Скидка до 7% в торговой сети «Корона»; кэшбэк 1% за любые покупки. Годовое обслуживание 19,9 BYN
Заказать карту
РРБ-Банк,
Potrebitel Card		 В рамках дисконтной программы Potrebitel Card можно получать скидки в предприятиях-участниках.
Каталог размещается на портале www.potrebitel.by в разделе «Дисконт»		 Оформление 7.5 BYN, годовое обслуживание 7.5 BYN.
Заказать карту
Белинвестбанк,
«life:) Бонус»		 Держатели карточки «life:) Бонус» могут подключиться на тарифный план «йо1200», а за безналичные операции получать дополнительный интернет-трафик Студентам бесплатно, остальным: оформление через банк — 7,5 BYN, через интернет-банкинг — 6 BYN
БПС-Сбербанк,
VISA «Белавиа»		 Потраченные рубли обмениваются на бонусные баллы. Набрав определенное количество баллов, вы можете бесплатно оформить билет на рейсы компании «Белавиа». Обслуживание за 2 года — 65 BYN, за 3 года — 85 BYN
МТБанк,
Синэво		 Скидка 10% на услуги лаборатории «Синэво» в Беларуси и в Украине,
скидка 5% на услуги клиники искусственного оплодотворения «Invimed» (Польша),
скидка 5% на услуги Medicover Hospital (Польша).		 Оформление и обслуживание бесплатно
МТБанк,
Дело техники		 Потраченные рубли обмениваются на бонусные баллы. Их можно потратить в интернет-магазине «21vek.by».
Паритетбанк,
«Динамо»		 Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы:
10% — для владельцев карт Visa Classic «Динамо»; 15% — для владельцев карт Visa Gold «Динамо»		 Оформление и обслуживание бесплатно
Технобанк,
Карта WebMoney		 Быстрое погашение электронных денег через вывод на кобрендинговую карту,
минимальная комиссия при погашении электронных денег.		 Оформление 1 BYN,
годовое обслуживание 2.5 BYN. При оформлении начального/персонального аттестата WebMoney, плата за оформление карточки и обслуживание не взимается.

Полный каталог карт в белорусских банках — карты рассрочки, карты с кэшбэком, карты со льготной ставкой — на Финансах TUT.BY в разделе Карты!

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