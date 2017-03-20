Альфа-Банк,

World of Tanks Бесплатный премиум-аккаунт на 30 дней, игровые бонусы за платежи более 900 BYN в месяц, бонусы в игровом магазине, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото. Бесплатное обслуживание в месяц открытия текущего счета, потом 4,5 BYN в месяц

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World of Tanks

World of Warships

World of Tanks Blitz

Альфа-Банк,

World of Warships

Альфа-Банк,

World of Tanks Blitz Бесплатный премиум-аккаунт 30 дней, бесплатные онлайн-сервисы, бесплатные уведомления, потраченные в реальной жизни рубли меняются на игровое золото.

Альфа-Банк,

Alfa-life 20 бесплатных lifepoints первые 3 месяца (меняются на мобильные услуги оператора),

1,5% point-back (покупки конвертируются в lifepoints),

скидки в клубе my life:) Бесплатное обслуживание при обороте от 150 BYN в месяц,

1,9 BYN в месяц при обороте до 150 BYN в месяц

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Альфа-Банк,

Альфа-Белавиа Услугу подключают к новой или действующей карточке Альфа-Банка. Потраченные рубли меняются на баллы. 1,25 балла = за каждый потраченный по карте 1 евро — по премиальным картам Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Black Edition; 1 балл = 1 евро по остальным типам карт.

Баллы используются при покупке билетов. Стоимость услуги 1 EUR. При одновременном оформлении карты и подключении услуги действует акция (срок окончания акции устанавливается банком): Visa Classic/MasterCard Standard Pay Pass — 5 BYN/USD/EUR в год;

Visa Gold/MasterCard Gold/MasterCard Gold Pay Pass — 10 BYN/USD/EUR в год

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Белгазпромбанк,

«Белгазпромбанк-Газпромнефть» Держатель карты становится участником программы лояльности «Разам з намі», а также получает баллы от каждой безналичной операции по карте. За накопленные баллы можно приобрести топливо, товары и услуги на любой АЗС сети, 1 балл = 1 рубль. Бесплатно — выпуск зарплатной карточки, дополнительная к расчетной карте — 10 USD, дополнительная к зарплатной карте — 10 BYN на себя, бесплатно — на родственников

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МТБанк,

Карта «МТБанк-Корона» Скидка до 7% в торговой сети «Корона»; кэшбэк 1% за любые покупки. Годовое обслуживание 19,9 BYN

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РРБ-Банк,

Potrebitel Card В рамках дисконтной программы Potrebitel Card можно получать скидки в предприятиях-участниках.

Каталог размещается на портале www.potrebitel.by в разделе « Дисконт » Оформление 7.5 BYN, годовое обслуживание 7.5 BYN.

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Белинвестбанк,

«life:) Бонус» Держатели карточки «life:) Бонус» могут подключиться на тарифный план «йо1200», а за безналичные операции получать дополнительный интернет-трафик Студентам бесплатно, остальным: оформление через банк — 7,5 BYN, через интернет-банкинг — 6 BYN

БПС-Сбербанк,

VISA «Белавиа» Потраченные рубли обмениваются на бонусные баллы. Набрав определенное количество баллов, вы можете бесплатно оформить билет на рейсы компании «Белавиа». Обслуживание за 2 года — 65 BYN, за 3 года — 85 BYN

МТБанк,

Синэво Скидка 10% на услуги лаборатории «Синэво» в Беларуси и в Украине,

скидка 5% на услуги клиники искусственного оплодотворения «Invimed» (Польша),

скидка 5% на услуги Medicover Hospital (Польша). Оформление и обслуживание бесплатно

МТБанк,

Дело техники Потраченные рубли обмениваются на бонусные баллы. Их можно потратить в интернет-магазине «21vek.by».

Паритетбанк,

«Динамо» Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы:

10% — для владельцев карт Visa Classic «Динамо»; 15% — для владельцев карт Visa Gold «Динамо» Оформление и обслуживание бесплатно