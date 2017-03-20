МИНСК, 21 мар – Sputnik. Делегация Вооруженных Сил Беларуси посетит Российскую Федерацию, где обсудит вопросы поставки в страну российских вооружений и военной техники, сообщили в Минобороны.

Визит состоится в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год.

"21 по 23 марта делегация Вооруженных Сил во главе с заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных Сил посетит предприятия военно-промышленного комплекса РФ", – сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

По словам собеседников агентства, это будут предприятия, производящие новейшие образцы вооружения и военной техники.

"Стороны обсудят перспективы поставки военной техники для нужд Вооруженных Сил Республики Беларусь в рамках и на условиях Договора между РФ и РБ о развитии военно-технического сотрудничества", — отметили в ведомстве.

В ходе визита планируется посещение Ижевского механического завода "Купол", концерна "Калашников" и Казанского вертолетного завода, предприятия "Роствертол".