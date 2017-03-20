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В НАТО оценили инициативу Лукашенко позвать наблюдателей на учения "Запад-2017"

21.03.2017 14:06 — Разное | Ежедневник  
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В НАТО оценили инициативу Лукашенко позвать наблюдателей на учения "Запад-2017"

фото: belta.by

Североатлантический альянс приветствует инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко позвать на учения "Запад-2017" наблюдателей от НАТО.

Североатлантический альянс пока не получал приглашения наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017», но приветствует заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о намерении обеспечить максимальную прозрачность этих маневров. 

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе НАТО.

«Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность и рассчитывает на использование каналов Совета Россия - НАТО для проведения брифинга об этих маневрах», - отметили в пресс-службе альянса.
Александр Лукашенко заявил 20 марта во время рассмотрения доклада об организации в сентябре совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», что эти маневры будут носить исключительно оборонительный характер, и за ними смогут наблюдать представители НАТО, пишет БЕЛТА.

 
 
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Североатлантический альянс приветствует инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко позвать на учения "Запад-2017" наблюдателей от НАТО.

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