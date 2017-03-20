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В НАТО оценили инициативу Лукашенко позвать наблюдателей на учения "Запад-2017"
21.03.2017 14:06 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Североатлантический альянс приветствует инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко позвать на учения "Запад-2017" наблюдателей от НАТО.
Североатлантический альянс пока не получал приглашения наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017», но приветствует заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о намерении обеспечить максимальную прозрачность этих маневров.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе НАТО.
«Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность и рассчитывает на использование каналов Совета Россия - НАТО для проведения брифинга об этих маневрах», - отметили в пресс-службе альянса.
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Североатлантический альянс приветствует инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко позвать на учения "Запад-2017" наблюдателей от НАТО.
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